سیبی وجود ندارد تا در برابر واردات موز صادر شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جلال محمودزاده در خصوص عدم صادرات سیب در مقابل واردات موز گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سیب صادراتی کشور در مناطق سردسیر برداشت می‌شود تا کنون برداشت این محصول آغاز نشده است تا در قبال موز صادر شود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال گذشته بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مازاد سیب تولیدی کشور در مقابل واردات موز صادر شد که اقدام بسیار ارزشمندی بود و به نفع کشاورزان رقم خورد، تصریح کرد: امیدواریم در فصل برداشت سیب مجدداً صادرات این محصول در مقابل واردات موز انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه واردات موز در قبال صادرات سیب منجر به صادرات میزان قابل توجهی از سیب تولیدی کشور می‌شود، عنوان کرد: در حال حاضر میزان سیب موجود در کشور قابلیت صادرات را ندارد و موجودی سردخانه نیز به پایان رسیده است. باید منتظر آغاز فصل برداشت سیب در مناطق سردسیر باشیم تا مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه واردات موز در مقابل صادرات سیب مجدداً اجرایی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه از امروز باید مسئولیت‌های حوزه بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود، ادامه داد: رئیس جمهور باید دستور بازگردانی اختیارات حوزه بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را صادر کند.