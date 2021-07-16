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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۲۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز:

واکسیناسیون علیه کرونا در البرز سرعت گرفت

واکسیناسیون علیه کرونا در البرز سرعت گرفت

کرج - رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: روند واکسیناسیون علیه بیماری کووید - ۱۹ در استان سرعت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید یکی از پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون کووید - ۱۹ در کرج اظهار کرد: روند واکسیناسیون در استان سرعت گرفته به نحوی که با همت و تلاش‌های خالصانه همکاران حوزه بهداشت دانشگاه روز گذشته تعداد ۱۹ هزار و ۷۶۱ نفر از شهروندان البرزی بر اساس گروه‌های سنی و افراد واجد شرایط بر اساس سند ملی واکسیناسیون، در برابر بیماری کووید - ۱۹ واکسینه شدند.

وی با اشاره به فعالیت پایگاه‌ها و مراکز منتخب بهداشتی برای تزریق واکسن در روزهای تعطیل بیان کرد: این آمار نسبت به روزهای گذشته بسیار چشمگیر و امیدوارکننده است و برنامه مراکز بهداشت افزایش این ظرفیت در روزهای آتی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ابراز امیدواری کرد با استقبال خوب همشهریان بتوانیم به پوشش حداکثری در استان برسیم.

کد مطلب 5259134

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