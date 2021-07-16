واکسیناسیون علیه کرونا در البرز سرعت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید یکی از پایگاه‌های تجمیعی واکسیناسیون کووید - ۱۹ در کرج اظهار کرد: روند واکسیناسیون در استان سرعت گرفته به نحوی که با همت و تلاش‌های خالصانه همکاران حوزه بهداشت دانشگاه روز گذشته تعداد ۱۹ هزار و ۷۶۱ نفر از شهروندان البرزی بر اساس گروه‌های سنی و افراد واجد شرایط بر اساس سند ملی واکسیناسیون، در برابر بیماری کووید - ۱۹ واکسینه شدند.

وی با اشاره به فعالیت پایگاه‌ها و مراکز منتخب بهداشتی برای تزریق واکسن در روزهای تعطیل بیان کرد: این آمار نسبت به روزهای گذشته بسیار چشمگیر و امیدوارکننده است و برنامه مراکز بهداشت افزایش این ظرفیت در روزهای آتی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز ابراز امیدواری کرد با استقبال خوب همشهریان بتوانیم به پوشش حداکثری در استان برسیم.