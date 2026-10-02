به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سیریک، با اشاره به آغاز سال تحصیلی و هفته کودک، اظهار کرد: سفارش‌های لقمان حکیم به فرزندش در قرآن کریم نشان می‌دهد که تربیت فرزند باید با محبت و توجه آغاز شود و در ادامه، ارتباط او با خداوند و پایبندی به نماز مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پدر و مادر نخستین معلمان فرزندان هستند، افزود: خانواده باید نسبت به تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی فرزندان دغدغه داشته باشد و توجه به نیازهای کودکان را تنها به تأمین امکانات مادی محدود نکند.

امام جمعه سیریک با تأکید بر اهمیت شیوه تربیت و دعوت فرزندان به ارزش‌های دینی تصریح کرد: نماز، امر به معروف و نهی از منکر از موضوعات مهم در تربیت فرزندان است، اما شیوه بیان و رفتار والدین در این زمینه اهمیت زیادی دارد و باید همراه با محبت، مهربانی، گفت‌وگو و رفتار مناسب باشد.

سالاری ادامه داد: فرزندان بیش از آنکه از سخنان والدین تأثیر بپذیرند، رفتار آنان را مشاهده و الگو قرار می‌دهند؛ بنابراین اگر پدر و مادر در عمل اهل نماز، اخلاق و معنویت باشند، این رفتار می‌تواند در شکل‌گیری شخصیت فرزندان اثرگذار باشد.

وی توجه به نیازهای عاطفی کودکان را از دیگر وظایف والدین دانست و گفت: محبت کردن، وقت گذاشتن، بازی با فرزندان، تکریم و گفت‌وگو از نیازهای اساسی کودکان است و در بسیاری از موارد، آنچه فرزند از والدین خود می‌خواهد، حضور و محبت آنان است نه صرفاً امکانات مادی.

امام جمعه سیریک همچنین بر ضرورت انس نسل جدید با قرآن و معارف اسلامی تأکید کرد و افزود: در کنار تحصیل و مطالعه کتاب‌های مختلف، نباید از قرآن و کلام الهی غفلت شود و خانواده‌ها باید زمینه آشنایی و انس فرزندان با قرآن و معارف دینی را فراهم کنند.

سالاری با اشاره به نقش مساجد و روحانیون در ارتباط‌گیری با کودکان و نوجوانان اظهار کرد: حضور کودکان در مسجد باید یک فرصت فرهنگی تلقی شود و برخورد مناسب و محبت‌آمیز با آنان می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر نسل جدید با مسجد و نماز را فراهم کند.

ضرورت تبیین فرهنگ دفاع مقدس برای نسل جدید

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیام فرمانده معظم کل قوا و نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و ایام‌الله تأکید کرد.

امام جمعه سیریک گفت: تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باید برای نسل جوان بازگو شود تا فرزندان این سرزمین با فداکاری‌ها و ایستادگی‌های ملت ایران در برابر سلطه‌گران و دشمنان آشنا شوند.

سالاری با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره مقاومت و ایستادگی ملت ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خداوند متعال، ایمان، وحدت مردم و فرهنگ مقاومت در برابر فشارها و دشمنی‌ها ایستاده است و این فرهنگ نباید به دست فراموشی سپرده شود.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌های منطقه، بر نقش ایستادگی مردم و فرهنگ ایثار و شهادت در تحولات غرب آسیا تأکید کرد.

قدردانی از نیروهای انتظامی و مرزبانی

امام جمعه سیریک در ادامه با اشاره به هفته فراجا، از تلاش نیروهای انتظامی، مرزبانی و دریابانی در تأمین امنیت جامعه و مرزها قدردانی کرد و گفت: نیروهای انتظامی و مرزبانی در برقراری نظم و امنیت در معابر، مراکز عمومی و مرزهای دریایی تلاش می‌کنند و خدمات آنان شایسته تقدیر است.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد هوشمندانه با پدیده قاچاق در مناطق مرزی اظهار کرد: قاچاق و تخلف از قانون باید مورد توجه قرار گیرد، اما در کنار اجرای قانون، شرایط معیشتی مرزنشینان نیز باید مورد توجه باشد و در چارچوب قانون از ظرفیت‌های ارفاقی و رأفت اسلامی استفاده شود.

سالاری همچنین از تلاش نیروهای انتظامی و مرزبانی برای مقابله با مافیا و شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق قدردانی کرد و افزود: نیروی انتظامی مقتدر باید در مقابله با شبکه‌های فساد و قاچاق هوشیار باشد و در عین حال، در مواجهه با مردم و مرزنشینان نیز رفتار کریمانه و همراه با رأفت داشته باشد.

وی در پایان با تبریک روز دامپزشکی به فعالان این حوزه و جامعه دامداران، برای شهدای نظام و انقلاب اسلامی علو درجات مسئلت کرد.