  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۵۸

در پی تلاش نیروهای امدادی؛

هواپیمای مفقود شده روسیه پیدا شد/ نجات همه سرنشین‌ها

هواپیمای مفقود شده روسیه پیدا شد/ نجات همه سرنشین‌ها

هواپیمای مسافربری روسیه که ساعاتی پیش از صفحه رادار محو شده بود در حالی پیدا شد که به رغم فرود دشواری که پشت سر گذاشته است، همه سرنشینان آن سالم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، امدادگران روسیه می‌گویند هواپیمای «آنتونوف ۲۸» را که ساعاتی پیش در آسمان سیبری از صفحه رادار محو شد؛ پیدا کرده‌اند.

ظاهراً هواپیما فرود سختی را تجربه کرده حال آنکه همه ۱۷ سرنشین آن سالم هستند.

این حادثه در آسمان شهر «تامسک» واقع در منطقه سیبری رخ داد و نیروهای امداد فوراً برای رسیدگی به موضوع به منطقه اعزام شدند.

این در حالی است که روز ۱۵ تیرماه یک فروند هواپیمای آنتونوف ۲۶ روسیه حامل ۲۲ مسافر و ۶ خدمه پرواز بر فراز منطقه «کامچاتکا» این کشور از صفحه رادار محو شد و تماس‌های برج مراقبت با این هواپیما به جایی نرسید و همه سرنشینان این پرواز کشته شدند.

کد مطلب 5259153
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه