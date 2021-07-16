به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، امدادگران روسیه می‌گویند هواپیمای «آنتونوف ۲۸» را که ساعاتی پیش در آسمان سیبری از صفحه رادار محو شد؛ پیدا کرده‌اند.

ظاهراً هواپیما فرود سختی را تجربه کرده حال آنکه همه ۱۷ سرنشین آن سالم هستند.

این حادثه در آسمان شهر «تامسک» واقع در منطقه سیبری رخ داد و نیروهای امداد فوراً برای رسیدگی به موضوع به منطقه اعزام شدند.

این در حالی است که روز ۱۵ تیرماه یک فروند هواپیمای آنتونوف ۲۶ روسیه حامل ۲۲ مسافر و ۶ خدمه پرواز بر فراز منطقه «کامچاتکا» این کشور از صفحه رادار محو شد و تماس‌های برج مراقبت با این هواپیما به جایی نرسید و همه سرنشینان این پرواز کشته شدند.