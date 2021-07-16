به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه نمایش، این شبکه در هفته پیش رو به مرور آثار بازیگر فرانسوی-اسپانیایی، ژان رنو میپردازد. در کنار پخش آثار این بازیگر، فیلمهای ساعت ۱۵ ویژه تابستان و فیلمهای خانوادگی ساعت ۱۹، از دیگر برنامههای این هفته شبکه نمایش است.
ساعت ۱۳: فیلم و تله فیلمهای ایرانی شبکه نمایش از شنبه ۲۶ تیر تا ۱ مرداد پخش خواهد شد: «قربانی»، «سکوت خدا»، «سرزمین بارانی»، «قناری»، «مانی و ندا»، «ایستگاه سلام»، «آواز تهران» نام فیلمهای این بخش است.
ساعت ۱۵: باکس ثابت فیلمهای ویژه تابستان شبکه نمایش که هر روز ساعت ۱۵ از این شبکه پخش میشود در هفته پیش رو بدین ترتیب خواهد بود: «سرقت طلایی»، «رابین هود طغیانگر»، «معجزه برن»، «زیارت»، «هوک»، «آتشفشان دانته» و «توهم».
ساعت ۱۹: فیلمهای منتخب خانوادگی، که بخش ثابت ساعت ۱۹ تابستان شبکه نمایش خواهد بود، در هفته پیش رو به ترتیب شامل این فیلمها خواهد بود: «حس دلتنگی»، «آنسوی اقیانوس»، «رام و شام»، «چارلی و کارخانه شکلات سازی»، «سفر به سلامت»، «ضد گلوله»، «مسابقه».
ساعت ۲۱: «ژان رنو» مهمان این هفته شبکه نمایش است. خوان مورنو، مشهور به «ژان رنو»، بازیگر شناخته شده فرانسوی- اسپانیایی در ۱۹۸۳ و بازی در فیلم آخرین نبرد(The Last Battle) ساخته «لوک بسون» درخشید و با بازی در فیلم «لئون: حرفهای» تبدیل به ستارهای جهانی شد. سه نامزدی جایزه سزار فرانسه از جمله افتخارات این بازیگر است. فیلمهای منتخب او در هفته پیش رو شامل این فیلمها خواهد بود: «۲۲ گلوله»، «زره پوش»، «آبی بیکران»، «ساکت شو»، «گودزیلا»، «رونین»، «پسران پرواز».
ساعت ۲۳: فیلمهای ساعت ۲۳ شبکه نمایش که فیلمهای جذاب است شامل این فیلمهاست: «ردیاب»، «تماس تصادفی»، «تجارت جهانی» فیلم سینمایی ایرانی و خاطرهانگیز «اجارهنشینها» (در شب عید سعید قربان)، «عشق و هیولاها»، «مرز سهگانه» روی آنتن میرود.
همچنین «طوفان ناگهانی» (The Looming Storm)، فیلم جدید شبکه نمایش که برای نخستین بار پخش خواهد شد. این فیلم محصول سال ۲۰۱۷ چین و اثر «یو دونگ» است. فیلم داستان کارگری از کارخانه فولاد را روایت میکند که پس از اتفاق افتادن قتلهای سریالی در شهر محل زندگی اش، تصمیم میگیرد برای یافتن این قاتل سریالی، به پلیس کمک کند. این فیلم جوایز متعددی از جمله جایزه بهترین کارگردان تازه کار جشنواره فیلم آسیا را برده است.
ساعت ۱ بامداد: منتخب فیلمهای کلاسیک این هفته نمایش نیز به ترتیب روز پخش: «جاگرنات»، «التهاب»، «ریفی فی»، «اردک میلیون دلاری»، «هالو» (با بازی لوئی دوفونس)، «ارتش پنج نفره» و «تسخیرناپذیران» (ساخته برایان دی پالما) هستند.
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