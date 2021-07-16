وجود ۵١٠٠ پروژه ناتمام در فارس/بدهی ۵ هزار میلیاردی شهرداری شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت ظهر روز جمعه در جمع خبرنگاران بیان کرد: استان فارس بالغ بر ١۵٢ پروژه ناتمام داشته و اگر تمام اعتبارات عمرانی یک سال کشور به این طرح‌ها اختصاص یابد این طرح‌ها به بهره برداری می‌رسد.

به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی برای به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های ناتمام استان فارس بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است این در حالی است که بالغ بر پنج هزار پروژه ناتمام کوچک و متوسط در استان وجود دارد.

علیرضا پاک فطرت در ادامه بیان کرد: در سال ٩٩ بودجه کل کشور ۵٧١ هزار میلیارد تومان بود که بودجه نفتی حدود ۱۰ درصد یعنی ۵۷ هزار میلیارد تومان در بودجه تخصیص یافت این در حالی است که کسری بودجه ١٢۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود و باعث شد تورم در جامعه ۴٠ درصد باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس ادامه داد: بودجه امسال بر اساس برنامه ریزی ها ٨۶٠ هزار میلیارد در نظر گرفته شده بود اما مجلس با توجه به طرح‌های مختلف کلان در کشور نظیر همسان سازی حقوق بازنشستگان این اعتبار به ١٠٠٠هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی در ادامه این نشست خبری یادآور شد: با توجه به اینکه دولت در کشور بسیار بزرگ است در بودجه سال ١۴٠٠ دارای ٣۵٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بودجه جاری است و ١٠ درصد از بودجه کل کشور نیز برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.

شهرداری و بدهی پنج هزار میلیاردی

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و شهردار سابق شیراز در خصوص مدیریت شهرداری شیراز در دوره پنجم گفت: شهرداری شیراز پنج هزار میلیارد تومان بدهی دارد و باید مدیران شهری شیراز پاسخگوی مطالبات مردمی باشد که چرا این میزان بدهی در شیراز ایجاد کرده است.

پاک فطرت ادامه داد: طی چهار سالی که از عمر مدیریت شهردار شیراز در دوره پنجم گذشته است ١۵ هزار میلیارد تومان از مردم پول دریافت کرده است اما شاهد این هستیم که در پایان عمر مدیریتی خود پنج هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد کرده است.

او تاکید کرد: شهردار باید فردی اجرایی و عملیاتی باشد نه اینکه مدیر حزب و سیاسی باشد اگر می‌بینیم اکنون شهر شیراز وضعیتش اینگونه است نتیجه انتخاب یک مدیر سیاسی است.

شهردار سابق شیراز گفت: در زمان مدیریت من در شهرداری شیراز یک هزار میلیارد تومان بدهی برای دوره بعدی ایجاد شد و همزمان با تغییر مدیریت شهری برخی از رسانه‌های همگرا با شهرداری شیراز اینگونه القا کردند که شیراز یک شهر سوخته است اما اکنون هیچ شخصی پاسخگوی این میزان بدهی در شهرداری شیراز نیست.

پاک فطرت در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در دوره ششم شهردار شیراز سیاسی انتخاب شود حاصلی جز دستاوردهای که در دوره چهارم شورای شهر شیراز رخداد حاصل می‌شود بلکه باید شهردار از میان افراد بومی شهر شیراز انتخاب شود و فردی عملیاتی و اجرایی باشد