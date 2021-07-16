به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «محمود الربیعی» سخنگوی دفتر سیاسی جنبش «صادقون» عراق سخنانی را در خصوص تداوم حضور اشغالگران آمریکایی در خاک عراق مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی دفتر سیاسی جنبش صادقون در سخنانی تصریح کرد: سلاح مقاومت، اشغالگران آمریکایی را از خاک عراق خارج می‌سازد.

وی در ادامه سخنان خود در این زمینه تصریح کرد: اینجا در عراق جایی برای آمریکایی‌ها نداریم. اگر اشغالگران در خاک عراق باقی بمانند، به خاطر جنایاتی که مرتکب شده اند هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد.

پیشتر، «هادی العامری» رهبر ائتلاف فتح عراق در سخنانی بر لزوم اخراج اشغالگران آمریکایی از خاک این کشور تأکید کرد. وی در این خصوص گفت: اخراج اشغالگران آمریکایی از خاک عراق یک مسئولیت تاریخی است.

بر اساس این گزارش، رهبر ائتلاف فتح عراق یادآور شد: تا زمانی که اشغالگران بیگانه در خاک عراق حضور داشته باشند، شاهد آبادانی این کشور نخواهیم بود. حضور اشغالگران آمریکایی در خاک عراق غیرقانونی است.