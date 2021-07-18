اسکان دانشجویان دانشگاه آزاد در خوابگاه ها در مهر ۱۴۰۰

مهران صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدیدهای مسئولان حوزه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد از خوابگاه ها و سلف سرویس های واحدها گفت: در چندین ماه گذشته تاکنون از خوابگاه های ۱۸ واحد به صورت حضوری بازدید شده است؛ همچنین نظارت و بازدید میدانی از واحدهای غیر از مرکز استان نیز به معاونین فرهنگی-دانشجویی استان ها سپرده شد تا نقاط ضعف و کمبودها احصا و مشکلات خوابگاه ها و سلف سرویس ها برای بازگشایی حضوری دانشجویان مرتفع شود.

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از ارائه تسهیلات به واحدها برای تجهیز خوابگاه ها، سلف سرویس ها و مراکز مشاوره خبر داد و گفت: در همین راستا تسهیلاتی در قالب وام کم بهره برای تسهیل در بهسازی و تجهیز خوابگاه ها، سلف سرویس ها و مراکز مشاوره واحدها در نظر گرفته شده است. به همین منظور تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان وام کم بهره با سود دو درصد در اختیار واحدهای متقاضی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: علاوه بر این واحدها می توانند از تسهیلات دو بانک عامل دیگر که دانشگاه آزاد با آن ها تفاهم نامه دارد، بهره مند شوند؛ به این صورت که واحدها درخواست خود را به معاونت فرهنگی و دانشجویی ارسال می کند و معاونت پس از بررسی های لازم واحد مربوطه را برای گرفتن تسهیلات با همکاری مدیریت صندوق رفاه و تسهیلات اعتباری به بانک های عامل معرفی می کند.

این مقام مسئول دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر اطلاعات واحدهای متقاضی جمع آوری و به صندوق رفاه ارسال شده است و تسهیلات در دو مرحله به واحدها پرداخت می شود.

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد ضمن بیان این مطلب که حدود ۱۹ واحد استانی و ۲۸ واحد غیراستانی درخواست تسهیلات خوابگاهی و سلف سرویس داشته اند، تصریح کرد: سایر واحدها که در خواست نداشتند دانشجوی غیربومی و یا اصلا خوابگاهی ندارند. برخی واحدها هم از لحاظ کیفیت خوابگاهی در حد مطلوب ارزیابی شده اند و نیاز به بهسازی و بازسازی ندارند.

وی بیان کرد: در حال حاضر دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی که دوره های کارآموزی دارند در خوابگاه های دانشگاه آزاد سکونت دارند و در تابستان این آمادگی را داریم که با رعایت پروتکل های بهداشتی پذیرای این دانشجویان باشیم.

صلواتی درباره نحوه سکونت دانشجویان در اتاق های خوابگاهی نیز توضیح داد و گفت: ظرفیت اسکان در اتاقها را به نصف تقلیل دادیم تا پروتکل ها بیشتر رعایت شود. به طور مستمر در خوابگاه ها سم پاشی دوره ای و گندزدایی انجام می شود تا سلامتی دانشجویان به خطر نیفتد. همچنین در این ایام به دانشجویان یک وعده غذای گرم هم داده می شد البته برخی دانشجویان خودشان تمایل به گرفتن این وعده غذایی نداشتند و از بیرون تهیه می کردند.

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد افزود: اغلب دانشجویان گروه پزشکی در دانشگاه آزاد واکسینه شده اند و ما اگر اطلاعی داشته باشیم که دانشجویی ثبت نام کرده و هنوز واکسینه نشده به معاونت علوم پزشکی اطلاع می دهیم.

وی با بیان این مطلب که سیاست دانشگاه آزاد این است که در مهر ۱۴۰۰ دانشجویان چه واکسینه بشوند چه نشوند را در خوابگاه ها اسکان دهد، گفت: دانشگاه آزاد حدوداً ۴۰ هزار تخت خوابگاهی فعال دارد و ان شاءالله اگر واکسیناسیون به طور کامل انجام شود، با ظرفیت بیشتر در هر اتاق در خدمت دانشجویان خواهیم بود و اگر هم این اتفاق نیفتد، با رعایت پروتکل ها می توانند در خوابگاه سکونت داشته باشند.

صلواتی همچنین درباره افزایش شهریه خوابگاه های دانشگاه آزاد در مهر ۱۴۰۰ گفت: شهریه خوابگاه تابع سیاست های اعلامی وزارت علوم و شورای قیمت گذاری هر خوابگاه در هر واحد است. در هر خوابگاه واحد ما یک شورای قیمت گذاری داریم که متشکل از دانشجویان و همکاران اداره کل دانشجویی است که قیمت پایه براساس تورم جاری در سال در این شورا تعیین می شود.

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه با اشاره به اینکه در هر صورت قیمت تمام شده خوابگاه های دانشگاه آزاد نباید گران تر از خوابگاه های خودگردان در سطح شهر و منطقه باشد، گفت: سیاست ما این است که قیمت اتاق های خوابگاهی برای دانشجویان ۱۵ درصد پایین تر از قیمت تمام شده خوابگاه های خودگردان باشد؛ به نحوی که اگر به طور مثال شهریه یک خوابگاه خودگردان ۱ میلیون تومان برای یک ترم باشد، شهریه خوابگاه دانشگاه آزاد در همان شهر باید ۱۵ درصد پایین تر باشد تا دانشجویان ترغیب شوند از خوابگاه های خود دانشگاه استفاده کنند.

وی در پاسخ به این سوال که حداقل و حداکثر نرخ اسکان در خوابگاه های دانشگاه آزاد چقدر است، گفت:این نرخ واحد به واحد و شهر به شهر متفاوت است؛ خوابگاه های دانشگاه آزاد در حال حاضر به الف و ب و ج رتبه بندی شده اند و براساس امکانات و قیمت منطقه در هر شهر نرخ خوابگاه قیمت گذاری می شود.