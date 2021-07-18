غذاهای فرآوری شده به بروز بیماری التهاب روده منجر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، غذاهای فوق العاده فرآوری شده شامل مواد غذایی پخته شده بسته بندی شده، نوشیدنیهای گازدار، غلات شیرین، وعدههای غذایی آماده با مواد افزودنی غذایی و مواد گوشتی و ماهی فرآوری شده است.
این محصولات اغلب حاوی مقادیر زیادی قند، چربی و نمک افزودنی هستند، اما میزان ویتامین و فیبر آن کم است.
محققان معتقدند که رژیم غذایی در بروز بیماری التهاب روده نقش دارد، اما اطلاعات محدودی در مورد ارتباط بین مصرف مواد غذایی فوق العاده فرآوری شده و این بیماری که شامل بیماری کرون و کولیت روده است، وجود دارد.
محققان دانشگاه مک مستر کانادا دادههای بیش از ۱۱۶ هزار بزرگسال ۳۵ تا ۷۰ ساله را که در ۲۱ کشور کم درآمد، متوسط و پردرآمد زندگی میکردند، تجزیه و تحلیل کردند.
شرکت کنندگان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ ثبت نام شدند و حداقل هر سه سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. طی پیگیری متوسط ۱۰ ساله، ۴۶۷ شرکت کننده مبتلا به بیماری التهاب روده تشخیص داده شدند.
پس از در نظر گرفتن سایر فاکتورها، محققان نتیجه گرفتند که مصرف مقادیر بیشتر غذای فرآوری شده با خطر بالاتر التهاب روده همراه است.
در مقایسه با افرادی که کمتر از یک وعده غذای فوق العاده فرآوری شده در روز مصرف میکردند، خطر ابتلاء به بیماری التهاب روده در بین کسانی که روزانه ۵ وعده یا بیشتر مصرف میکردند ۸۲٪ و در بین کسانی که روزانه یک یا چهار وعده مصرف میکنند ۶۷٪ بیشتر است.
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