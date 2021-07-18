سیستم جمع آوری آب باران در ساختمان های جدید الاحداث تعبیه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان اظهارکرد: اجرای هرچه بهتر اقدامات پدافند غیرعامل، نیاز استان به فعالیت‌های مدیریت بحران را کاهش می‌دهد و یقیناً در کاهش هزینه‌ها نقش مؤثری خواهد داشت.

استاندار گلستان با اشاره به مخازن نگهداری آب در شهرهای استان یادآور شد: کمبود ۵۰ درصدی مخازن آب باید با سرعت جبران شود.

وی بیان کرد: شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و معاونت هماهنگی امور عمرانی موظف هستند نسبت به جمع آوری آب باران در مخازن ساختمان‌های جدید الاحداث نظارت بیشتری داشته باشند چرا که این روش می‌تواند بخشی از آب مورد نیاز را تأمین کند.

حق شناس با تاکید بر اهمیت فضای سبز در شهرستان‌ها گفت: طرح کمربند سبز گمیشان با همکاری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌های مرتبط باید موضوع فرونشست زمین را بر اساس هشدارهای سازمان نقشه برداری دنبال کنند.

استاندار گلستان خاطر نشان کرد: فرو نشست زمین دلایل مختلفی دارد اما یقیناً حفر ۳۵ هزار حلقه چاه در استان که نیمی از آنها غیرمجاز هستند نقشی تأثیرگذار داشته است.