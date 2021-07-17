۳۵ هزار دُز واکسن کووایران برکت تحویل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شد

سید محمدحسن تقیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد اجرایی حضرت امام از ابتدای شیوع کرونا تاکنون تلاشهای گستردهای را برای مقابله با کرونا داشته است و برنامههای متنوعی را در نقاط مختلف کشور اجرا کرده است.
وی از توزیع بستههای معیشتی بین مردم در دوران کرونا به عنوان یکی از اقدامات مهم این ستاد یاد کرد و افزود: تولید و توزیع ماسک و رسیدگی به افراد آسیبپذیر از دیگر خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بوده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان بوشهر خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۵ هزار دُز واکسن برکت برای تزریق به کسانی که علاقمند به دریافت واکسن برکت هستند تحویل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شده است.
وی افزود: مردم استان بوشهر استقبال خوبی برای حضور در ثبتنام در مرحله سوم آزمایشی بالینی واکسن کووبرکت داشتهاند که شایسته تقدیر است.
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