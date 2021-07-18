پرمصرف ها باید برق مازاد خود را از بخش خصوصی خریداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر نصیری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طبق موارد قانونی پرمصرف‌ها از این پس باید برق خود را از بخش خصوصی خریداری کرده و یا از پنل خورشیدی استفاده کنند و همچنین مصرف دو برابری با نرخ انرژی تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود: مشترکان پرمصرف استان، طی ۶ دوره، شناسایی شده که شامل ۲۳ هزار مشترک هستند و مصرف بالاتر از الگو دارند.

وی ادامه داد: در فاز اول کنتورهای خاص برای این مشترکان خریداری شده و هزینه هم با خود مشترک است.

نصیری گفت: در زمینه مشترکان تجاری پرمصرف و برخی از تابلوهای تبلیغاتی و سردرب ها با دادستانی نشست‌هایی داشتیم و مقرر شد که به این افراد تذکر داده شده و در صورت عدم رعایت برق آنها قطع شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در خصوص نیروگاه های کوچک مقیاس هم بیان کرد: نیروگاه ۲۶ مگاواتی در ابتدای جاده آق قلا، نیروگاه ۳.۹ مگاواتی در رامیان و نیروگاه هشت و ۲۵ مگاواتی در مراوه تپه مشغول تولید هستند.

وی توضیح داد: برای احداث نیروگاه و در راستای پدافند غیرعامل و تامین برق استان اطلس کل استان تهیه شده و باید برای احداث آن ها سرمایه گذار جذب شود.

نصیری ادامه داد: طی این هفته نیروگاه شهرک اترک با هشت مگاوات وارد مدار خواهد شد و همچنین در سیمین شهر نیروگاه ۱۶ مگاواتی در حال راه اندازی است.

طبق گفته وی در روزهای گذشته با هوای ابری مصرف برق استان ۷۳۵ مگاوات بود که در روز شنبه این عدد به ۹۵۰ مگاوات رسیده است.