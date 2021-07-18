امام باقر(ع)نظام امامت محور را درجامعه تبیین و نهادینه سازی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام سید قاسم رزاقی موسوی با تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر (ع)، سیره نورانی این امام همام (ع) را مورد توجه قرار داد و گفت: همه ائمه معصومین (ع) در دوران امامت خودشان سعی داشتند، مرجعیت علمی، دینی را تحقق بخشند و برای دسترسی به آن اقداماتی انجام داده اند.

وی با اشاره به فضای سیاسی و فرهنگی دوران امام باقر (ع)، شاخصه اصلی این دوران را ترویج فرهنگ جاهلی دانست و اظهار داشت: اگرچه خلفای آن دوران ظاهر مذهبی داشتند، اما در عین حال همواره با اقدامات خود سعی می‌کردند فرهنگ جامعه را از قرآن و آموزه‌های وحیانی دور کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ضمن اشاره به گسترش مجادلات علمی از سوی فرقه‌های مختلف در دوران امام باقر (ع)، مطرح کرد: اقدام اساسی و بنیادین امام باقر (ع) اصلاح بنیان‌های فکری جامعه و سوق دادن فرهنگ جامعه به سوی آموزه‌های وحیانی بود؛ البته باید دانست که امام صادق (ع) نیز در این زمینه نقش پررنگی داشته و تفکیک اقدامات امام باقر و امام صادق (ع) از یکدیگر مقداری مشکل است.

وی هدف اصلی امام محمد باقر (ع) را اصلاح بنیان‌های فکری و فرهنگی جامعه دانست و با بیان اینکه ایشان برای رسیدن به این هدف نهضت بزرگ علمی را پایه گذاری و یک حوزه وسیع و عالمانه را تأسیس کردند، گفت: مبارزه با اندیشه‌ها و آرای انحرافی از طریق انجام مناظرات، تبیین مبانی کلامی شیعی و بیان حقیقت نیز از دیگر اقدامات ایشان به شمار می‌آید.

حجت الاسلام والمسلمین رزاقی موسوی با اشاره به اینکه مهمترین شاخصه‌های اندیشه و فقه شیعه در زمان امام باقر (ع) تبیین شده است، تصریح کرد: ایشان در حقیقت نظام امامت محور را در جامعه تبیین و نهادینه سازی کردند؛ ایشان با فرمایشات خودشان به همگان آموختند که جامعه‌ای که بخواهد به سمت سعادت حرکت کند باید در رأس آن امام معصوم (ع) قرار داشته باشد.

وی تبیین بسیاری از مسائل فقهی مورد نیاز مردم، ارائه مجموعه‌ای جامع از احادیث در حوزه تفسیر و ترویج اخلاق شیعی را از میراث‌های علمی و فکری امام باقر (ع) دانست و روایات تربیتی ایشان را مورد توجه قرار داد و گفت: امام باقر (ع) با روایات تربیتی خودشان در حقیقت این پیام را به ما منتقل کرده‌اند که «اگر جامعه‌ای بخواهد متعالی باشد و نسل آینده در راستای تعالیم سعادت بخش اسلام حرکت کند، باید در عرصه تربیت فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشد».

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: نقش والدین، روزی حلال در تربیت فرزندان، تکریم شخصیت فرزندان، تقویت بنیان خانواده و تربیت معنوی فرزندان با نگاه توحیدی از جمله تأکیدات امام باقر (ع) در راستای ترویج اخلاق تربیتی است.

وی همچنین با اشاره به روایات اقتصادی امام باقر (ع) و با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب طی چند سال گذشته شعار سال را مسائل اقتصادی قرار می‌دهند، گفت: این نشانگر آن است که معیشت مردم از منظر دین بسیار مهم می‌باشد و امام باقر (ع) در روایات خودشان همواره بر لزوم کار و تلاش و دوری از تنبلی، انجام کار تولیدی و تجارت تأکید دارند و هدف از تلاش اقتصادی را کسب روزی حلال و نه ثروت اندوزی و فخر فروشی می‌دانند.