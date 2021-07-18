۸۰۰ روز وعده در جاده نهبندان - شهداد /صدای معدنکاران درآمد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در تاریخ ۲۵ فروردینماه سال ۹۸ بارندگیهای وسیع و بیسابقه کویر شهداد را فراگرفت و با تخریبهای فراوان عملاً راه دسترسی و استفاده از این جاده را بست در حالی که این جاده برای مردم خراسانجنوبی یکی از جادههای شریانی و حساس بود و از طرف دیگر جاده شهداد به نهبندان از میان تنها اثر طبیعی ثبت جهانی ایران (کویر لوت) میگذرد.
بسیاری از معدنکاران و صاحبان صنایع معتقدند مسدود شدن این محور کار حمل و نقل کالاهای صادرات محور به بندرعباس را مشکل کرده چرا که مسیر نهبندان به شهداد راه رسیدن به بندر را کوتاهتر میکند که مزایای زیادی داشت.
از آن زمان تاکنون قول و وعدههای بسیاری برای بهسازی این جاده داده شده و به طور مثال در تاریخ یک آذر ماه ۹۹ معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از آغاز طرح مطالعاتی محور شهداد - نهبندان که بر اثر سیل سال ۹۸ تخریب شده بود، خبر داد.
پیگیریهای گذشته برای ترمیم جاده
همچنین در دوم آذر ماه ۹۹ نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه این جاده مراکز صنعتی مرکز کشور در استانهایی چون اصفهان را به بازارچههای مرزی خراسانجنوبی چون دوکوهانه و ماهیرود میرساند، بیانکرد: نهبندان از جمله مراکز مهم معدنی شرق کشور است که رونق بسیاری از کسب و کارهای مرتبط با آن به این جاده ارتباط دارد.
مصطفی نخعی گفت: متأسفانه در سیل ابتدای سال ۹۸ این جاده مانند بسیاری دیگر از جادههای کشور در شمال و غرب تخریب شد ولی متأسفانه تاکنون برای بازسازی آن اقدامی صورت نگرفته است.
وقتی کار به سوال از وزیر رسید
وی با اشاره به اینکه مجموع این عوامل منجر به تذکر کتبی ما به عنوان نمایندگان مردم در این زمینه به وزیر راه شد، اظهار کرد: از آنجایی که پاسخهای وزیر محترم برای ما قانع کننده نبود، طرح سوال از وزیر را مطرح کردیم.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی بیانکرد: بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان طرح سوال از وزیر راه را امضا کردهاند و این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس نیز اعلام وصول شده و در نوبت کمیسیون است.
اما بسیاری از فعالان اقتصادی خراسانجنوبی هنوز در انتظار بازگشایی این جاده استراتژیک هستند و بهسازی این جاده را در دسترسی سریعتر به بنادر جنوب نقش آفرین میدانند.
احمد پروین، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جاده نهبندان به شهدا عملاً راه دسترسی و ارسال بخش عمدهای از معادن نهبندان به بندرعباس است و محصولات صادرات محور برای ارسال به بندرعباس از این مسیر میگذرد.
اهمیت جاده نهبندان- شهداد برای معدنکاران نهبندان
وی بیانکرد: اما وقتی که این مسیر بسته باشد ما مجبور میشویم که از بیرجند بار خود را به کرمان و از آنجا به بندرعباس بفرستیم و افزایش ۴۰۰ کیلومتری مسافت حمل، طبیعتاً افزایش هزینههای کرایه را برای ما به همراه دارد.
این فعال حوزه معدن در خراسانجنوبی گفت: این مسئله درباره حمل مواد معدنی به یزد و اصفهان و … نیز صدق میکند که مسیر جایگزین مسافت را افزایش میدهد.
حامد کریم پور، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل کالای بیرجند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسیر نهبندان به شهدا مسافت نهبندان و خراسانجنوبی به استانهای جنوبی و بندرعباس را کوتاهتر میکند و از این جهت برای ناوگان حمل و نقل بسیار ارزشمند است.
وی بیانکرد: البته قسمتی از محور که به واسطه سیل تخریب شده در محدوده جغرافیایی استان کرمان است اما در سال گذشته نماینده مردم نهبندان و سربیشه در این زمینه رایزنیهایی داشتهاند که منجر به حضور مسئولان مرتبط کشوری برای بازدید از این محور شده است.
محوری که راه رسیدن به استانهای جنوبی را کوتاه میکرد
کریم پور با اشاره به اینکه طول زیادی از جاده را آب و سیل تخریب کرده که بازسازی آن هزینه زیادی دارد، ادامهداد: البته اگر بتوان شرایط استفاده مجدد ناوگان حمل و نقل از این مسیر را فراهم کرد بی شک مسافت ما را کاهش داده و سوخت کمتری نیز مصرف خواهد شد.
محمد فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسانجنوبی نیز در این زمینه در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه بر اثر بارندگیهای سالهای گذشته جاده نهبندان به شهداد مسدود و به نوعی ارتباط نهبندان با استان کرمان را تحت الشعاع قرار داد.
وی بیانکرد: پیگیریهای متعدد انجام شده اما به نظر میرسد که به علت مسائل اعتباری تاکنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
اسدالله جلالزاده، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه قسمت تخریب شده محور بیشتر در حوزه استان کرمان است، گفت: افزود: پنج کیلومتر از این محور تبدیل به باتلاق و دریاچه شده است.
۲۴۰ میلیارد تومان برای بهسازی جاده نهبندان-شهداد نیاز است
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۶ میلیارد تومان برای مطالعات این محور در نظر گرفته شد، اظهار کرد: این جاده ابنیه بسیار سنگینی دارد و اینکه اعتبار مورد نیاز احداث این بخش از جاده ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسانجنوبی گفت: براساس آخرین اطلاعات طرح برای دریافت اعتبار به وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است ولی این اعتبار به طور طبیعی به گونهای نخواهد بود که برای یک سال- دو سال اختصاص یابد.
جلال زاده اظهار کرد: مکاتباتی با امضای استاندار وقت خراسانجنوبی و استاندار فعلی برای پیگیری انجام شده است، ولی باید در نظر گرفت حجم بارندگی و سیل و تخریب در آن منطقه در طول ۱۲۰ سال گذشته بر اساس اطلاعات گرفته شده از محلیهای آن منطقه بی سابقه بوده است.
وی بیانکرد: به نظر من شاید استان کرمان اولویتی فراتر از این محور دارد و ترجیح بر هزینه کردن در آن محورها و اولویتها داشته باشند ولی در هر حال همکاران من در استان کرمان نیز پیگیر این پروژه هستند ولی محدودیتهای اعتباری برای آنان مشکلاتی ایجاد کرده است.
پنج کیلومترِ اعتبار بر
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ادامهداد: ۶ میلیارد تومانی که ما گفتیم برای مطالعات این محور در نظر گرفته شده برای کمترین حالت ممکن است و ۲۴۰ میلیارد تومان نیز هزینه اجرای تنها این پنج کیلومتر است.
جلال زاده گفت: البته همکاران در دو استان خراسانجنوبی و کرمان تا میخواهند برای آن محور کاری بکنند باز یک بارندگی رخ میدهد و به عنوان مثال طبق اطلاعات گرفته شده بارندگیهای اخیر در استان کرمان در آن منطقه نیز تأثیر منفی و تخریبی داشته است.
در هر حال آنچه مسلم است فراهم کردن شرایط استفاده مجدد ناوگان حمل و نقل از این محور نیاز به رایزنی بیشتر دو استان کرمان و خراسانجنوبی و تخصیص اعتبارات ملی برای آن دارد. به امید آنکه این موضوع در دولت جدید محقق شود.
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