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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۹:۲۲

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان خبر داد؛

محکومیت ۹۲۸ میلیون ریالی متهم قاچاق نهاده های دامی در رشت

محکومیت ۹۲۸ میلیون ریالی متهم قاچاق نهاده های دامی در رشت

رشت- مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: متهم ۲۵ تن نهاده های دامی در رشت به پرداخت ۹۲۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی امینی در این باره اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی طی بازرسی از یک خودرو در رشت مقدار ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق کشف کردند.

وی با اشاره به تهیه صورتجلسه و ارجاع پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان، افزود: در همین راستا پرونده در دستور کار یکی از شعب قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه پس از احضار متهم و استماع دفاعیات وی، شعبه اتهام انتسابی را وارد دانست، ادامه داد: بر همین اساس متخلف را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش از ۹۲۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رأی اجرا شد.

کد مطلب 5260206

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    نظرات

    • فاکر IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      0 1
      پاسخ
      یعنی92800تومان جریمه محکوم شده.ورشکست شد بدبخت

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