محکومیت ۹۲۸ میلیون ریالی متهم قاچاق نهاده های دامی در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی امینی در این باره اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی طی بازرسی از یک خودرو در رشت مقدار ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق کشف کردند.

وی با اشاره به تهیه صورتجلسه و ارجاع پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی گیلان، افزود: در همین راستا پرونده در دستور کار یکی از شعب قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان با بیان اینکه پس از احضار متهم و استماع دفاعیات وی، شعبه اتهام انتسابی را وارد دانست، ادامه داد: بر همین اساس متخلف را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت بیش از ۹۲۸ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رأی اجرا شد.