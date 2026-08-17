محکومیت بیش از ۶ میلیاردی احتکار کننده نهاده دامی در رشت

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر از محکومیت یک متخلف به اتهام احتکار نهاده‌های دامی در شهرستان رشت خبر داد و با اشاره به اینکه این پرونده در پی انجام گشت مشترک تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، اظهار کرد: مأموران طی بازرسی از یک انبار در رشت موفق به کشف ۹۱۹ کیسه نهاده دامی احتکار شده شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: پس از تشکیل پرونده و ارجاع به یکی از شعب تعزیرات حکومتی، رسیدگی به این تخلف در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از احضار متهم و استماع دفاعیات وی، شعبه اتهام انتسابی را وارد تشخیص داد، ادامه داد: متخلف علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ریال جریمه نقدی، ملزم به عرضه کالاهای مکشوفه در شبکه رسمی توزیع نیز شد.

امینی در پایان تأکید کرد: برخورد با احتکارکنندگان و متخلفان اقتصادی به طور جدی در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار دارد و گشت‌های مشترک نظارتی به صورت مستمر در سطح استان ادامه خواهد داشت.