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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

محکومیت بیش از ۶ میلیاردی احتکار کننده نهاده دامی در رشت

محکومیت بیش از ۶ میلیاردی احتکار کننده نهاده دامی در رشت

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت یک واحد صنفی متخلف در رشت به اتهام احتکار نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: متهم به پرداخت ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر از محکومیت یک متخلف به اتهام احتکار نهاده‌های دامی در شهرستان رشت خبر داد و با اشاره به اینکه این پرونده در پی انجام گشت مشترک تعزیرات حکومتی تشکیل شده است، اظهار کرد: مأموران طی بازرسی از یک انبار در رشت موفق به کشف ۹۱۹ کیسه نهاده دامی احتکار شده شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: پس از تشکیل پرونده و ارجاع به یکی از شعب تعزیرات حکومتی، رسیدگی به این تخلف در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از احضار متهم و استماع دفاعیات وی، شعبه اتهام انتسابی را وارد تشخیص داد، ادامه داد: متخلف علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ریال جریمه نقدی، ملزم به عرضه کالاهای مکشوفه در شبکه رسمی توزیع نیز شد.

امینی در پایان تأکید کرد: برخورد با احتکارکنندگان و متخلفان اقتصادی به طور جدی در دستور کار تعزیرات حکومتی استان قرار دارد و گشت‌های مشترک نظارتی به صورت مستمر در سطح استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6919054

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