حمایت مجلس از لایحه رتبه بندی معلمان/سریعتر دردستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: این روزها شایعات و شیطنت هایی در سطح کشور پیرامون لایحه رتبه بندی معلمان مطرح می شود.

وی بیان کرد: همچنین در سطح فضای مجازی جمع کثیری از نمایندگان به عنوان مخالف با لایحه رتبه بندی معلمان مطرح می شود. این در حالی است که کسانی که این مباحث را مطرح می کنند باید به این کار خود خاتمه دهند چرا که نماینگان مجلس با قاطعیت و رأی بالایی حمایت خود را از لایحه رتبه بندی معلمان اعلام کردند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر همه نمایندگان این است که هیئت رئیسه دستور دهد این لایحه به موقع در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد و رئیس کمیسیون آموزش مجلس هم در این زمینه نامه ای را خطاب به ریاست مجلس نوشت که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه جلسه، محمد رضا صباغیان نیز طی تذکر شفاهی گفت: متأسفانه اخیرا لیستی جعلی منتشر شده و عده ای از نمایندگان که از حقوق معلمان دفاع می کنند را به عنوان مخالف لایحه رتبه بندی معلمان اعلام کردند و آنان را مورد اتهام قرار دادند.

وی تأکید کرد: باید نظارت بیشتری بر این مسئله انجام شود و نباید هر فردی بتواند در رسانه ها و فضای مجازی هرچه می خواهد علیه نمایندگان مجلس مطرح کند.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی خطاب به محمدباقر قالیباف، گفت: از شما تقاضا دارم به این موضوع رسیدگی شود و با افراد متخلف برخورد جدی صورت پذیرد.