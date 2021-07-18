کتابخانه‌ مرکزی یزد میزبان هفتمین ویژه برنامه «از تبار قلم»

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست از سلسله نشستهای «از تبار قلم» امروز به میزبانی اداره کل کتابخانههای عمومی یزد و به صورت زنده و مجازی برگزار میشود.
سلسله نشستهای «از تبار قلم» به همت نهاد کتابخانههای عمومی کشور و به مناسبت «روز قلم» در تیرماه سال جاری و با هدف ارجگذاری به نویسندگان و اهالی فرهیخته دانش و نخبگان کشور در استانهای مختلف در حال برگزاری است.
در هفتمین نشست این ویژه برنامه که به میزبانی کتابخانه مرکزی یزد برگزار میشود، از نویسندگان مطرح استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و یزد تجلیل خواهد شد.
قاسم سیاسر از استان سیستان و بلوچستان، سیدعلی میرافضلی از استان کرمان، پروانه ماندگاری از استان هرمزگان و حسین مسرت از استان یزد، چهار نویسندهای هستند که میهمان نشست «از تبار قلم» هفتم خواهند بود.
شعرخوانی اعضای منتخب محافل ادبی کتابخانههای عمومی این چهار استان نیز از دیگر برنامههای نشست استانی «از تبار قلم» در یزد است.
علاقهمندان برای شرکت در این نشست ادبی میتوانند از طریق لینک محافل ادبی کتابخانههای کشور در بستر اسکایروم به آدرس https://www.skyroom.online/ch/nahaad/mahafel در این برنامه حضور یابند.
این برنامه همچنین به صورت زنده از طریق پایگاه اطلاعرسانی نهاد کتابخانههای عمومی به آدرس www.iranpl,ir و صفحات آپارات (iranpl) و اینستاگرام نهاد (iranplir) پخش خواهد شد.
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