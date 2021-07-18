طرحهای انتقال آب را محرمانه قانونی کردند/مطالبه گری قانونی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری شنبه شب در نشست مطالبه‌گری علما، روحانیون و طلاب در مورد بحران آب در خوزستان در حوزه علمیه امام مهدی (عج) زرگان اهواز اظهار کرد: راه‌حل برای مدیریت بحران آب در خوزستان وجود دارد اما این حل در اختیار مسئولان استانی از جمله استاندار و مدیرعامل سازمان آب‌وبرق خوزستان نیست زیرا این افراد مسئول مدیریت منابع داخل استان هستند و آب‌ها باید از خارج استان به سمت سدهای خوزستان رهاسازی شود پس عملاً راه حل آن از طریق مرکز است.

وی افزود: خشکسالی باعث ممنوعیت کشت شلتوک و محدودیت کشت فصلی تا ۳۰ درصد شد. جمعاً ۸۸ هزار هکتار حق کاشت داشتند که جهاد کشاورزی می‌گوید تنها ۲۰ درصد این زمین‌ها کاشته شده‌است، در حالی که سازمان آب و برق این رقم را بیش از ۹۰ درصد اعلام می‌کند. این تعارض و اختلاف آمار بین سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی جای تعجب دارد.

آیت الله حیدری ادامه داد: کشاورزان به این ممنوعیت توجه نکردند و شلتوک کاری کردند، البته در مناطقی از کارون و کرخه که تحت شبکه و کانال‌های سازمان آب و برق بود عملاً آبی برای کشت نداشتند زیرا آب به این کانال‌ها وارد نشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: عوارض این بحران این است که اولاً مشکلات کشاورزی به وجود آمده، کشاورزان بیکار شده‌اند و معیشت آنها به خطر افتاده‌است. ثانیاً احشام آنها در اثر بی‌آبی یا استفاده از فاضلاب و آب‌های آلوده بیمار شده‌اند و احتمال مرگ آنها می‌رود.

وی به دیگر پیامدهای اوضاع بی آب اخیر اشاره کرد و گفت: برخی از دامداران و کشاورزانی که نتوانستند کشاورزی کنند یا احشامشان از بین رفته به حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند و افزایش مهاجرت مشکلات حاشیه‌نشینی هم مخاطرات امنیتی خود را به همراه دارد.

عامل انسانی و غیرطبیعی

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه گفت: خشکسالی واقعیتی است که کسی نمی‌توان آن را انکار کند اما دو عامل انسانی و عوامل غیرطبیعی این وضعیت رودخانه‌های خوزستان را رقم می‌زند.

وی اظهار کرد: بهانه تأمین آب شرب برای استان‌های فلات مرکزی دلیل انتقال آب‌های خوزستان به اصفهان و دیگر استان‌ها بود اما عملاً این آب‌ها برای توسعه صنایع، کشاورزی و فضای سبز مورد استفاده قرار گرفته‌است.

حجت را تمام کردیم

آیت الله حیدری، دربارهٔ راه حل‌های بحران گفت: راه این بحران این است که اولاً حتی اگر شده برای مدت موقت انتقال آب به فلات مرکزی را قطع کنند یا کاهش دهند تا سدهای خوزستان آبگیری شوند و ثانیاً این است از آن ۳۴ سدی که بالا دست کرخه ایجاد شده‌است، آب را به سمت کرخه در خوزستان رها کنند.

وی ادامه داد: ما این راه حل‌ها را از طریق نامه به شورای امنیت ملی و مسئولان ارائه کردیم و حجت را تمام کردیم و امیدواریم عمل کنند.

آیت الله حیدری در ادامه گفت: طرح انتقال آب به باغات پسته رفسنجان با حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در حال اجرا بود و اکنون به ۴۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته‌است. قبلاً این طرح‌ها مجوز محیط زیستی نداشت اما اکنون با تصویب مخفیانه مجوز زیست‌محیطی، این طرح‌های خطرناک را به نوعی قانونی کردند.

وی همچنین خواستار تکمیل پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی شد و گفت: تحقق این امر بهانه انتقال آب از سرشاخه‌های رودخانه‌های خوزستان را از بین می‌برد.

وجود مافیای آب

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان تأکید کرد: ما طرح‌های آب اجرا شده در دیگر استان‌ها را به علت سوءنیت مسئولان نسبت به خوزستان یا قومیت خاصی نمی‌دانیم، شاید آنها با حسن نیت برای حل مشکلات مناطق بالادست رودخانه‌ها این طرح‌ها را اجرا می‌کنند اما سوءتدبیر و عدم مطالعه صحیح برای آینده این طرح‌ها عامل ایجاد مشکلات شده‌است اما این را هم منتفی نمی‌دانیم که برخی مسئولان به صورت مافیای آب دنبال اجرای طرح‌های خاص انتقال آب هستند تا به صنایع مورد نظر خود سود برسانند.

به گفته وی، بعضی از مسئولین نیز نگاه بخشی به مسائل دارند و فقط به استان خود توجه می‌کنند و سو نیتی نسبت به خوزستان ندارند.

آیت الله حیدری در پاسخ به یکی از حضار دربارهٔ اجماع در مطالبه گری گفت: بنده و دیگر نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان همواره در مورد مشکلات آب خوزستان نظر واحدی داشته‌ایم، هر نامه و گزارشی که نوشته شد این علمای بزرگوار امضا کرده‌اند. چه در مجلس خبرگان و چه در شورای امنیت ملی از حق خوزستان دفاع کردند و این حقیقتی است که باید بیان شود.

مطالبه‌گری باید قانونی باشد

وی تأکید کرد که مطالبه‌گری باید برای حق باشد. مطالبه حقوق اجتماعی واجب است، مخصوصاً برای اهل علم. مقام معظم رهبری مطالبه گری را توصیه کردند.

به اعتقاد آیت الله حیدری، مطالبه‌گری راه و روش دارد؛ مطالبه‌گری باید مستند به حقایق باشد، امیدوار کننده باشد، اصل نظام را زیر سوال نبرد، راه حل را ارائه بدهد و بین اصل نظام با مجریان و دست‌اندرکاران تفکیک قائل شد. نظام از این بی عدالتی‌ها مبری است و مطالبه‌گری نباید به ضرر کشور و نظام تمام شود، این گونه مطالبه گری شرعاً حرام است زیرا به اسلام ضربه می‌زند.

وی اظهار کرد: وقتی که افرادی که منتسب به نظام اسلامی هستند عَلَم مطالبه را به دست بگیرند مردم حق را از درون نظام و به صورت قانونی پیگیری می‌کنند و به سمت ضدانقلاب نمی‌روند و جلوی موج سواری ضدانقلاب بر مطالبات مردم را می‌گیرد؛ لذا باید به‌گونه ای عمل شود که پای دشمنان کشور، اسلام و سلطنت‌طلب‌ها به ناراحتی و اعتراض مردم وارد نشود.