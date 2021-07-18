پیشنهاد روسیه برای استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی آسیای میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «کومرسانت» در گزارشی نوشت که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در دیداری که با «جو بایدن» همتای آمریکایی خود در ماه ژوئن در شهر «ژنو» پایتخت سوئیس داشت، به وی پیشنهاد استفاده از پایگاه های نظامی روسیه را در آسیای میانه برای جمع آوری اطلاعات از افغانستان، داده است.

روزنامه کومرسانت در گزارش خود آورده است که علیرغم مناسبات نه چندان گرم بین واشنگتن و مسکو، پوتین پیشنهادی استثنایی به بایدن داده است مبنی بر اینکه آمریکا و روسیه در مسئله افغانستان از طریق «استفاده کاربردی» از پایگاه های روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان با یکدیگر هماهنگ شوند.

کومرسانت همچنین نوشت که این همکاری ممکن است شامل تبادل اطالاعات به دست آمده از طریق پهپادها نیز بوده باشد اما از جانب طرف آمریکایی هیچ پاسخ صریحی در این رابطه داده نشده است. کرملین نیز پاسخی فوری برای توضیحات در این زمینه نداده است.

پیشنهاد همکاری روسیه به آمریکا در باب مسئله افغانستان و اجازه استفاده اطلاعاتی طرف آمریکایی از پایگاه های نظامی مسکو در آسیای میانه در حالی مطرح شده بود که طبق برخی گزارش ها، دولت بایدن جهت انتقال موقتی هزاران نظامی افغان که با نیروهای نظامی آمریکا کار می کنند و هم اکنون با تهدیدهای طالبان مواجه هستند، وارد مذاکره با قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطرح شدن موضوع احتمال استقرار نظامیان آمریکایی در کشورهای آسیای مرکزی، به طور مشخص قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان، پس از قطعی شدن خروج نظامیان خارجی از افغانستان در چند نوبت از سوی برخی محافل وابسته به وزارت دفاع آمریکا اعلام شده، هرچند هنوز به صورت رسمی این موضوع از سوی مقامات واشنگتن تائید یا تکذیب نشده است.

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود: ما به دقت آنچه که در افغانستان در حال رخ دادن است را زیر نظر داریم. اوضاع آنجا در مواجهه با خروج شتابزده نظامیان آمریکا و ناتو از این کشور، به سرعت رو به وخامت است.

وی همچنین در این باره افزوده بود: روسیه آماده است برای حصول اطمینان از امنیت متحدان منطقه ای از پایگاه نظامی خود در تاجیکستان که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه در خارج از این کشور است، استفاده کند.

وزیر خارجه روسیه درباره مسئله حضور آمریکایی ها در آسیای میانه نیز گفته بود که حضور نظامیان خارجی در خاک هر یک از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) نیازمند تایید این سازمان است و احداث پایگاه های جدید در راستای منافع امنیتی در آسیای مرکزی نیست.

وی همچنین اضافه کرده بود: به احتمال زیاد، آمریکا تمایل دارد حضور نظامی اش در این منطقه (آسیای میانه) را تثبیت کند تا از این راه بتواند بر اوضاع تاثیر بگذارد. فکر کنم همه متوجه این مسئله هستند و به تعهدات موجود در چارچوب ساختارهای مختلف عمل خواهند کرد.

«سرگئی ریابکوف» معاون وزارت خارجه روسیه نیز مخالفت کشورش با ایجاد پایگاه نظامی آمریکا یا حضور نظامیان این کشور در آسیای مرکزی پس از خروج از افغانستان را اعلام کرد و نسبت به این موضوع هشدار داد.

به گفته ریابکوف، حضور نظامیان آمریکایی در کشورهای آسیای مرکزی که با افغانستان هم مرز هستند، برای مسکو «غیر قابل قبول» است.