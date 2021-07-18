فلفل چیلی در فضا کشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، در روزهای اخیر فضانوردان ساکن در ایستگاه فضایی بین المللی کشت فلفل چیلی در فضا را آغاز کردهاند. این بخشی از آزمایشهای کشت محصولات غذایی ناسا است.
دانههای فلفل در ماه ژوئن و همراه بیست و دومین مأموریت تجاری تأمین ذخایر فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شدند.
این آزمایش OH-۰۴ نام دارد و طی آن ۴۸ دانه فلفل چیلی کشت و محصول آن پس از ۴ ماه برداشت میشود. فضانوردان میتوانند پس از سرخ شدن و رسیدن فلفلها از آن استفاده کنند.
شین کیم بروگ مهندس پرواز و یکی از خدمه مأموریت اسپیس ایکس کر و-۲ با آبیاری این دانهها، آزمایش را آغاز کرد. البته این نخستین باری نیست که کیم بروگ محصول کشاورزی در فضا پرورش میدهد. او در سال ۲۰۱۶ میلادی به کشت و پرورش کاهو در ایستگاه فضایی بین المللی نیز کمک کرد.
فلفلهای چیلی در ایستگاه فضایی بین المللی یک محفظه رشد گیاه به اندازه اجاق گاز آشپزخانه کشت میشوند.
این گیاه سرشار از ویتامین سی و مواد مغذی دیگر است و شانس زیادی برای کشت در گرانش صفر دارد. علاوه بر آن این گیاه را میتوان به آسانی مصرف کرد و نیازی به پختن آن نیست.
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