به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی صبح یکشنبه در نشست اعضای ستاد طرح دانشآموز تراز انقلاب در گناوه اظهار داشت: دانشآموز تراز انقلاب باید دارای توانایی کامل در حوزههای علمی، پرورشی، فرهنگی، هنری، ورزشی، قرآنی و آموزشی داشته باشد.
وی در مورد طرح تراز انقلاب و روشهای پیشرفت این طرح توضیحاتی ارائه داد و افزود: دانشآموز تراز انقلاب باید نقش پررنگی در فعالیتهای اجتماعی درون و برون مدرسهای ایفا کند.
موحدی افزود: در تربیت افراد نقش آموزش و پرورش بسیار مهم و پررنگ است و در شرایط کرونایی معلمان ثابت کردند که بسیار فداکار هستند و تربیت دانشآموزان برای آنها حائز اهمیت است.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: آموزش و پرورش شهرستان گناوه میتوانست آبستن خیلی حواشی و اتفاقات باشد ولی تعامل صداقت و تلاش اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش و مجموعه آن بهترین عملکرد را داشتهاند و بدون حاشیه توانستند عملکرد خوبی بر جای بگذارند و این نشانه مدیریت خوب ایشان است.
جلسه اعضای ستاد طرح دانشآموز تراز انقلاب با حضور علی موحدی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش، احمد قاسمی رئیس اداره ارزیابی عملکرد اداره کل، غلامپور کارشناس امور تربیتی اداره کل و دبیر اجرایی طرح دانشآموز تراز انقلاب اداره کل، اسکندر احمدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه و دیگر اعضای این ستاد در آموزش و پرورش شهرستان گناوه برگزار شد.
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