آرش بهارونداحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از گذر امواج با ناپایداری محلی از منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن وزش باد و گرد و خاک و در بعضی ساعات در ارتفاعات رگبار پراکنده و رعد و برق مورد انتظار است.
وی با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف همراه با وزش باد و گرد و خاک و در عصر در ارتفاعات بارش خفیف و احتمال رعد و برق بوده و هوا در بعضی ساعات ناسالم برای گروههای حساس است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۳۷ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۲۳ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۸ متر بر ثانیه است.
مدیرکل هواشناسی البرز تصریح کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی، فردا آسمان البرز صاف همراه با وزش باد و گرد و خاک و در ارتفاعات رگبار پراکنده و رعد و برق است و هوا نیز در بعضی ساعات ناسالم برای گروههای حساس خواهد بود.
وی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۳۷ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۲۲ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۰ متر بر ثانیه است.
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