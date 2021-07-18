به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم پیش از ظهر یکشنبه در پایان جلسه قرارگاه عملیاتی مبارزه با بیماری کرونا در البرز اظهار کرد: بعد از ارزیابی و پیمایشی که در سطح استان صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که میزان رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی کاهش محسوسی داشته است.

وی ادامه داد: این امر به صورت مستقیم بر روند ابتلاء و مرگ و میر ناشی از کرونا تأثیر دارد. شاهد آن هستیم که امروز تعداد فوتی‌های کرونا به دو رقمی شده و به عدد ۱۵ رسیده است.

مسئول کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی جامعه ستاد مدیریت کرونای استان البرز بیان کرد: در حال حاضر از ۷ شهرستان استان، شهرستان‌های کرج، فردیس و نظرآباد در وضعیت قرمز و شهرستان‌های ساوجبلاغ، چهارباغ و اشتهارد در وضعیت نارنجی و شهرستان طالقان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند که نشان از اوج‌گیری کرونا دارد.

کرونا ویروس جهش‌یافته دلتا وارد البرز شده است

وی تصریح کرد: بنا بر اعلام مسئولان دانشگاه علوم پزشکی البرز، هم‌زمان با کاهش میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم، کرونا ویروس جهش‌یافته دلتا نیز وارد استان البرز شده و شهروندان در معرض ابتلای به این نوع جدید و جهش‌یافته از کرونا هستند که این امر کنترل این بیماری را سخت‌تر خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود باید در این زمینه دقت و اقدام بیشتری صورت گیرد، چراکه کرونا ویروس جهش‌یافته دلتا قابلیت مبتلا کردن بیشتر و سریع‌تر شهروندان را دارد و به طور قطع شکل‌گیری سرعت در زنجیره ابتلاء منجر به افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا خواهد شد، بنابراین جلوگیری از ابتلای بیشتر به امری ضروری تبدیل شده است که در این راستا باید از تمام امکانات و ظرفیت‌ها بهره‌گیری کرد.

وی با بیان اینکه طی ۲۰ روز گذشته روند واکسیناسیون شهروندان البرز بر اساس دسته‌بندی و ترتیب گروه‌های هدف، با قوت و قدرت در حال انجام است و مشکل خاصی در این حوزه نیست، گفت: با این وجود کنترل و بهبود شرایط کرونا در استان البرز، نیازمند مشارکت هرچه بیشتر مردم و رعایت حداکثری دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی اعلام شده از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی است.

مقدم متذکر شد: ساکنان استان البرز نباید فراموش کنند که باید بیشتر از گذشته نسبت به رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پرهیز از اجتماعات و شست‌وشوی مکرر دست‌ها و استفاده مستمر از ماسک در معابر و دیدار با سایرین اهتمام داشته باشند تا بتوانیم در قطع زنجیره بیماری کووید - ۱۹ موفق شویم و جلوی مرگ و میر ناشی از آن را بگیریم.