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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۶

تصویب افزایش سرمایه ۱۴۷ درصدی همراه اول

تصویب افزایش سرمایه ۱۴۷ درصدی همراه اول

افزایش سرمایه ۱۴۷ درصدی شرکت ارتباطات سیار ایران مورد تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران صبح امروز یکشنبه ۲۷تیرماه با حضور ۹۱.۳ درصدی سهامداران در برج ستاره ونک تهران برگزار شد که با توجه به شرایط دوران کرونا، به صورت زنده نیز برای سهامداران پخش شد.

در این مجمع ضمن قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی، افزایش سرمایه ۱۴۷ درصدی شرکت ارتباطات سیار ایران به رأی گذاشته و تصویب شد.

بر این اساس، سرمایه شرکت همراه اول با افزایش ۲۸۰۰ میلیارد تومانی از ۱۹۲۰ به ۴۷۲۰ میلیارد تومان رسید.

لازم به ذکر است با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که در آن مقرر شده تا اطلاع ثانوی، برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتیکه با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی برگزار شود، امکانپذیر است؛ لذا همراه اول به منظور رعایت مصوبه مذکور و پیش از برگزاری مراسم به سهامداران توصیه کرده بود از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق نشانی Live.mci.ir اقدام کنند.

کد مطلب 5260527

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