مهمترین مطالبات جدی نشر از دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا حسینی مدیرعامل سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به مهم‌ترین الویت‌های دولت آینده در عرصه چاپ و نشر پرداخته است.

متن این یادداشت به شرح ذیل است:

سال ۱۳۹۲ مطلبی تحت عنوان مهمترین سرفصل‌های مورد اهتمام و مطالبات جدی نشر از دولت یازدهم، مطرح و منتشر شد. وقتی بعد از پشت سرگذاشتن دولت یازدهم و دوازدهم مجدد به بررسی شرایط می‌پردازیم به نظر می‌رسد مشکلات و معضلات برطرف نشده و به دنبال آن مطالبات در این حوزه فراتر رفته است.

در آستانه‌ی شروع فعالیت دولت سیزدهم، علاوه بر همه‌ی توانایی‌های افرادِ در مضان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، لازم است برنامه‌ی جدی و مفصل برای حل معضلات و همچنین تحقق مطالبات جدی حوزه‌ی نشر داشته باشد.

در ادامه به برخی از مهمترین سرفصل‌های معضلات نشر کشور اشاره می‌شود:

عدم توجه به نشر به عنوان یک صنعت مهم

عدم وجود ناشران بزرگ و دارای بنیه‌ی قوی محتوایی و اقتصادی

تولید و چاپ کتاب‌های فاقد محتوای مناسب و بعضاً برخلاف سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران

عدم توجه کافی ناشران به عرصه‌ی ترجمه‌ی فعال (ترجمه از فارسی به سایر زبان‌ها)

عدم استفاده بهینه از امکانات موجود در صنایع چاپ و مرتبط با آن

عدم بهره‌گیری کافی از روش‌های نوین ترویج و اطلاع رسانی در راستای تعمیق فرهنگ کتاب و کتابخوانی

فقدان شبکه منسجم و فراگیر توزیع سراسری کتاب و محصولات فرهنگی

فقدان سرانه‌ی کافی ویترین کتابفروشی در سراسر کشور بالاخص شهرها و شهرستان‌ها، غیر از مراکز استان‌ها

وقتی معضلات را برمی‌شماریم، در ازای آن و علاوه بر توقع رفع آنها، مطالباتی نیز وجود دارد که به نوعی هم‌پوشانی با مسائل مطروحه دارد، در عین حال به مطالبات نشر نیز می‌پردازیم:

مهمترین سرفصل‌های مورد اهتمام و مطالبات جدی نشر از دولت سیزدهم

ساماندهی کلان نشر کشور به عنوان یک صنعت مهم (تهیه سند صنعت نشر)

رصد دقیق و روزآمد از وضعیت نشر کشور و پرهیز از هرگونه غفلت در این عرصه

جهت دهی کلان به ذائقه، خواست و تقاضای مخاطب در راستای اهداف سند چشم‌انداز

حمایت ویژه از تولید آثار فاخر و ماندگار

حمایت ویژه از تولید آثار تاریخی، بالاخص در حوزه تاریخ معاصر

خودکفایی در تولید کاغذ و مقوا به عنوان یک کالای استراتژیک و عدم وابستگی به واردات

جلوگیری از شکل‌گیری ناشران ضعیف و تجدیدنظر اساسی در قوانین صدور مجوز نشر

اهتمام جدی به تقویت ناشران بزرگ همسو با سیاست‌های کلان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

پرهیز از هرگونه مصلحت اندیشی تساهل و تسامح در صدور مجوز برای نشر محتواهای ضعیف و...

بازنگری در نحوه تخصیص یارانه‌ها و هدفمند کردن دقیق آن

توجه جدی به معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و تقویت منابع انسانی از طریق جذب افراد صالح بالاخص در حوزه‌ی (بررسی محتوایی و صدور مجوز) منطبق با اصول اساسی انقلاب اسلامی

تلاش برای تقویت زیرساخت‌های ترویج کتاب و کتابخوانی از طریق سرمایه‌گذاری و احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ کتاب

حمایت ویژه از نهضت ترجمه (ترجمه از فارسی به سایر زبان‌ها)

سامان‌دهیِ نشر آثار ترجمه‌ای به زبان فارسی، با اولویت کتاب‌های کودکان و نوجوانان

پیوند و هم‌افزایی با وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌ها برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی و محتوای کتاب‌های خوب در سایر قالب‌ها

امید می‌رود تلاش برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی به عنوان رویکرد کلان دولت سیزدهم، اولویت برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های فرهنگی را به حاشیه نبرد.