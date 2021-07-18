ضرورت ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بینالمللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی صبح امروز با حضور وزیر علوم به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
سورنا ستاری با اشاره به برگزاری جشنواره فارابی گفت: طی هفت الی هشت سال گذشته یک اتفاق بزرگ افتاد؛ چیزی که اسم آن را اکوسیستمِ نوآوری یا زیست بوم نوآوری در کشور میگذاریم و به مدل بسیار موفقی برای بحثهای تجاری سازی در حوزه فناوری رسیدهایم.
وی ادامه داد: این زیست بوم از دانشگاهها، مراکز نوآوری، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری آغاز میشود. همچنین یک ساختار مالی و انواع صندوقهای پژوهش و فناوری کنار این زیست بوم فعالیت میکند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: زمینهای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در دانش فراهم شده است، برای حل مشکلات مردم به محصول نیاز داریم و محصول، حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش پژوهش است؛ بخشی که همیشه از آن غافل بودیم. تا بخش خصوصی در پژوهش سرمایه گذاری نکند، محصولی به مردم تحویل داده نمیشود.
وی ادامه داد: تلاش زیست بوم بر این است که بخش خصوصی در پژوهش سرمایه گذاری کند که نتیجه آن راه اندازی بیش از هفت هزار شرکت دانش بنیان و خلاق است. همچنین شرکتهای خلاقِ ویژه علوم انسانی شروع به کار کردهاند.
ستاری ادامه داد: روح علوم انسانی چیزی است که در همه بخشهای صنعتی و جامعه باید به وضوح ببینیم و فکر میکنیم مدلهای موفقی را توسعه دادهایم.
وی خاطرنشان کرد: گرچه در علوم انسانی دیر شروع کردیم و دلیل هم این بود که در حوزههای دیگر، ورود به تکنولوژی و به محصول رسیدن راحت تر بود. از سال گذشته خانههای خلاق در بافتهای فرسوده و خانههای قدیمی راه اندازی شد. بیش از ۳۰ خانه خلاق در حال راه اندازی و بیش از ۱۶ خانه ایجاد شده است. در این خانهها جوانان تحصیل کرده در حوزه علوم انسانی، ایدههای خود را تجاری میکنند.
معاون رئیس جمهوری افزود: بیش از هزار و ۵۰۰ شرکت خلاق داریم، که این بخش با کمک استادان میتواند توسعه قابل توجهی پیدا کند.
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