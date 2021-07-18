به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با شروع موج پنجم کرونا و افزایش احتمال ابتلاء به ویروس، مراکز درمانی کشور با حجم انبوهی از مراجعان مواجه شده‌اند، در این شرایط دریافت خدمات پزشکی برای افراد دارای معلولیت و بیماری‏‌های خاص بسیار دشوارتر‏ و پرریسک‌تر از سایر بیماران شده است. از همین رو، اسنپ‌دکتر در نظر دارد، در راستای مسئولیت اجتماعی خود، در فاز اول طرح «سلامتی ببخشیم» از ۲۸ تیر تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، به تمامی افراد دارای معلولیت و بیماری‏‌های خاص، برای دریافت مشاوره‌ی پزشکی و روانشناسی و همینطور سفارش آنلاین نسخه دارو خدمات رایگان ارائه دهد. واجدین شرایط می‌توانند بعد از ارائه‌ی مدارک پزشکی خود به اسنپ‌دکتر از مشاوره‌ی رایگان با پزشکان و مشاوران اسنپ‌دکتر و همچنین تخفیف سفارش آنلاین نسخه دارو (تا سقف ۱۰۰ هزار تومان) بهره‌مند شوند.

به گفته‌ی روابط عمومی اسنپ‌دکتر، در طرح «سلامتی ببخشیم» تمامی افراد دارای کارت معلولیت بهزیستی یا کارت عضویت در انجمن‌های مربوط به بیماری‏‌های خاص می‌توانند تصویر کارت عضویت و کارت ملی خود را به همراه شماره موبایلی که شخص خودشان و یا همراهشان با آن در سوپر اپ اسنپ ثبت‌نام کرده ‎ اند، به واتس‌اپ اسنپ‌دکتر به شماره‌ی ۰۹۰۵۴۶۵۷۲۵۸ ارسال کنند یا تصاویر مدارکشان را به صفحه ‎ اسنپ‌دکتر در اینستاگرام بفرستند. پس از تأیید مدارک، یک کد برای دریافت مشاوره‌ی پزشکی و روانشناسی رایگان و یک کد تخفیف برای تهیه‌ی آنلاین نسخه‌ی دارو (تا سقف ۱۰۰ هزار تومان) به این افراد پیامک می‌شود. این تخفیف تنها برای شخص معرفی شده قابل استفاده است.

نقش داروخانه ‎ ها در زنجیره‌ی انتقال کرونا

بر اساس پژوهش‌های مختلف، مراکز درمانی و داروخانه ‎ ها به عنوان یکی از پرخطرترین مکان‏‌ها برای انتقال ویروس کرونا معرفی شده‌اند. در این شرایط، استفاده از سرویس‏‌های آنلاین خدمات درمانی و سفارش دارو به عنوان یک راه‌حل امن برای دسترسی به خدمات پزشکی در دوران کرونا به افراد پیشنهاد شده است. مراجعه به مراکز درمانی و انتظار در این مراکز برای افراد دارای معلولیت و بیماری‏‌های خاص سخت و طاقت‌فرساست و از طرف‬ می‌تواند‬ سلامتی آن‌ها را بیش از سایرین به خطر بیندازد.

به گفته‌ی روابط عمومی اسنپ‌دکتر، این پلتفرم امیدوار است از طریق تسهیلات رایگان خود بتواند در موج پنجم کرونا دسترسی آسان به خدمات پزشکی و دارویی را برای افراد دارای معلولیت و مبتلا به بیماری ‎ های خاص فراهم کند.

واجدین شرایط، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با پشتیبانی اسنپ‌دکتر به شماره‌ی ۰۲۱۴۹۱۸۷۶۵۴ تماس بگیرند.

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