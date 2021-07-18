بیم محروم شدن از غافله اربعین حسینی آتش به جانمان انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی جامعه ایمانی مشعر، سیزدهمین همایش مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشور به مدت دو روز به همت جامعه ایمانی مشعر در شهر مقدس قم برگزار و در مراسم اختتامیه این همایش بیانیهای توسط مدیران هیأتها قرائت شد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امروز، دنیای زور و زر و تزویر، تمام انگیزههای باطل خود را به کار گرفته است تا در رسیدن به اهداف تاریک و واهی خویش، با تکیه بر ارزشهای بیارزش و فانی عالم، دل و دین و عقل و هوش از مردمان دیار ایمان برباید و سرمایه امید آنان را برای همیشه نابود سازد.
ایجاد یأس و ترس در دلها و دلبستگی و وابستگی به دنیا، بیش از هر زمانی در رأس برنامههای خبیثانه جبهه باطل قرار دارد.
در این میان، بحرانهای شدید اقتصادی، مشکلات اقلیمی، جنگ و شیوع فراگیر ویروس منحوس کرونا، دشمنان قسم خورده جبهه حق را در عناد و یورش بر حصن "لا إله إلا الله" حریصتر ساخته است.
اما حتی در این شرایط سخت نیز، وعده و سنت الهی بر این تحقق یافته است که نه تنها روزنههای امید که تلألؤ چشمههای درخشان و جوشان حقیقت، اهل ایمان را به سرمنزل مقصود رهنمون میسازد که "الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور…"
ماه، در راه است. محرم، ماه عشق و حماسه و ایثار و عقلانیت در راه است و بار دیگر، علم و بیرق سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) طلوع میکند تا دلسوختگان و درراهماندگان را در سایهسار حرارت جاویدش، نور امید و ایمان بخشد.
اینک، جریان هیأتهای حسینی، در جهاد رسیدن به آرمان بزرگ انقلاب اسلامی که ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ (ارواحنافداه) است، آمده تا نهال امید به آینده را پرورش دهد و ترس و نومیدی را از انسان براند که این، نخستین و ریشهایترین جهاد اوست.
ما برادران شرکتکننده در سیزدهمین همایش هیأتهای محوری و برگزیده کشور، و خواهران حاضر در سومین همایش ملی بانوان فعال در عرصه هیأت، امسال و در آستانه ماه عشق، این شعار را زینتبخش شعورمان میسازیم و بین اشک و هروله، با مولای خویش نجوا میکنیم:
"زیر علمت امنترین جای جهان است."
و به عالم اعلام میکنیم:
۱. این ماهها و روزهای فراگیری ویروس منحوس کرونا، در تسکین آلام مردم و رعایت متعهدانه قوانین و دستورالعملهای بهداشتی همواره در خط مقدم بودهایم و امسال نیز همانند سال قبل بلکه بیشتر و بهتر از آن، در اوج پایبندی به دستورالعملهای بهداشتی، عزای سیدالشهداء (علیهالسلام) را اقامه میکنیم تا روح عاشقان حسینی را جانی دوباره بخشیم.
۲. بر اساس آموزههای صریح اسلام عزیز، تربت حسینی را شفا و بیرق ماتمش را پناه انس و جان میدانیم؛ علَمی که عالمی را سرپناهی بهتر از آن نیست. پس برای فردایی بهتر و جامعهای امیدوارتر در عرصههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، آن را با شکوهتر از همیشه افراشته و زیر آن پروانهوار شمع فروزان حسین فاطمه را طواف میکنیم.
۳. کلاس درس محرم را غنیمت میشماریم تا در سایهسار آن از زلال معرفت و عشق سیراب شویم و همانگونه که فرزند شهید بوتراب با ایثار و غیرت، حیات خود را وقف نجات امت کرد، ما نیز با تمام وجود، خدمت به این مردم بانجابت و باصلابت را سرلوحه کار خویش قرار میدهیم.
۴. به فرمان ولی امرمان لبیک میگوئیم و هیأت را به مأمنی وسیع و باعظمت تبدیل میکنیم تا حلقه وصلی باشیم میان امام و امت.
۵. حال که دولتی در راستای ارزشها و شعارهای انقلاب اسلامی، برآمده از رأی بالای مردم در رأس مدیریت اجرایی کشور قرار گرفته است تمام تلاش خویش را به کار میبندیم تا همانگونه که در نهضت و انقلاب اسلامی نقشآفرینی کردیم، این بار نیز در سیر تمدنی انقلاب اسلامی با آگاهیبخشی و رشد بصیرت مردم، پیشگام تحقق دولت و جامعه اسلامی باشیم.
و آخرین سخن اینکه:
حال عجیبی داریم. بیم محروم شدن از زیارت حضرت جانان و جاماندن از قافله زائران اربعین حسینی آتش به جانمان انداخته است. آه میکشیم و میسوزیم تا شعلههای این دلدادگی زبانه کشد و اشتیاقمان را برای دیدار یار، برملا سازد. میدانیم که میبیند و میداند و امید داریم ما را به سوی خود بخواند...
حسین جان یا سید الاحرار!
ای که مرا خواندهای راه نشانم بده...
گوشهای از کربلا جا و مکانم بده…
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