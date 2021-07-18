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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۵۱

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه:

هوای کرمانشاه گرم‌تر می‌شود

هوای کرمانشاه گرم‌تر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: هوای این استان گرم‌تر می‌شود.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت داده‌های هواشناسی اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه تا اواخر هفته صاف تا قسمتی ابری است.

وی افزود: در این مدت هوا در بعضی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: وزش باد در ساعاتی از بعد از ظهر امروز یکشنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ویژه در نیمه غربی این استان تقویت می‌شود.

دولتشاهی تصریح کرد: وزش باد علاوه بر گرد و خاک محلی سبب نفوذ غبار خارجی به مناطق مرزی استان کرمانشاه در ۲ روز پایانی هفته می‌شود.

به گفته وی دمای هوا تا روز چهارشنبه هفته جاری به تدریج در نقاط مختلف استان کرمانشاه افزایش پیدا می‌کند.

کد مطلب 5260638

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