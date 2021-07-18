به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای مقامات دولتی و کارگزاران نظام با حجت الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و حجت الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها امروز یکشنبه با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب، با سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در این دیدارها با تبریک موفقیت رئیسی در انتخابات و آرزوی توفیق برای وی و دولت سیزدهم، گزارشی از آخرین فعالیت ها و اقدامات دستگاه متبوع خود ارائه کردند.