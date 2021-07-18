ثبت نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مشهد تا ۲۰ مرداد ادامه دارد

حجت‌الاسلام علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از بین علاقه‌مندان به فراگیری علوم اسلامی، دین‌پژوه می‌پذیرد، اظهار کرد: ثبت‌نام دوره جدید حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از ۱۵ تیرماه آغاز شده است.

وی با اشاره به اهداف شکل‌گیری و راه‌اندازی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، ادامه داد: در راستای دستیابی به وظایف محول شده از سوی رهبر معظم انقلاب و برای رسیدن به اهداف مطرح شده در اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، بهمن ماه سال ۱۳۷۷ این حوزه در تهران افتتاح شد.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مشهد مقدس گفت: از آنجا که شهر مشهد از طیف عظیم رشته‌های دانشگاهی برخوردار است، نیاز به راه‌اندازی این حوزه در مشهد مقدس احساس می‌شد که در سال ۱۳۸۰ این حوزه در مشهد تأسیس و در دانشگاه فردوسی مستقر شد.

وی به بیان اهداف راه‌اندازی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان پرداخت و تصریح کرد: پرورش بنیادین عناصر مستعد و علاقه‌مند به علوم اسلامی از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، تلاش در جهت ارتقا و استحکام فکر و اندیشه دینی دانشجویان، تأمین بخشی از نیروهای فکری و اعتقادی متعهد به‌منظور صیانت از مرزهای فکری، فرهنگی و نظام اسلامی، زمینه‌سازی مناسب برای وحدت عملی بین حوزه و دانشگاه، از جمله اهداف راه‌اندازی این حوزه به شمار می‌رود.

صادقی ابراز کرد: سپردن تعهد اخلاقی جهت حضور منظم در برنامه‌ها و کلاس‌های آموزشی در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه جز شرایط عمومی و اشتغال به تحصیل در مقطع کاردانی به بالا در یکی از مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا فارغ‌التحصیل از این مراکز، توانایی گذراندن دروس دانشگاه و حوزه به طور همزمان، تحصیل در حوزه به صورت حضوری و مجازی از جمله شرایط اختصاصی این دوره است.

وی با بیان این‌که پس از گذراندن تمامی دروس، به دین‌پژوهان، گواهی پایان دوره اعطا می‌شود، بیان کرد: در هر دوره ۶۰ واحد درسی از شاخه‌های مختلف علوم اسلامی از جمله انسان‌شناسی، تدبر در سیره تمدن ساز اهل بیت علیهم السلام، ترجمه و مفاهیم قرآن، جهاد اکبر، رسالت دانشجوی تراز انقلاب اسلامی، جریان‌شناسی سیاسی و مذهبی، فقه و احکام شرعی، کلام اسلامی، نظام سیاسی اسلام، برگزیده متون حدیث، نهج‌البلاغه، آشنایی با ادیان برگزیده، طرح کلی اندیشه‌های مقام معظم رهبری، صحیفه سجادیه ونظام حقوق زن در اسلام تدریس می‌شود.

صادقی افزود: در کنار کلاس‌های درسی، دانشجویان با انجام یک تحقیق، در هر نیمسال با روش تحقیق و مطالعه منابع معتبر علوم اسلامی آشنا می‌شوند، علاوه بر این، مدرسان این کلاس‌ها از میان اساتید حوزوی و دانشگاهی مشهد مقدس انتخاب می‌شوند.

وی تصریح کرد: از ابتدای تأسیس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان در سال ۱۳۸۰ تاکنون ۱۹ دوره آموزشی با پذیرش حدود چهار هزار و ۵۹ نفر دانشجوی آقا و خانم برگزار شده که این نفرات، از مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از تمامی دانشگاه‌های سطح مشهد در رشته‌های متنوع علوم انسانی، پایه و مهندسی، پزشکی و فنی حضور یافته‌اند.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مشهد مقدس با بیان این‌که علاقه‌مندان می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی www.hodat.ir برای دوره حضوری و از طریق نشانی yun.ir/registerhodat برای دوره مجازی ثبت نام کنند، خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس کانال این مرکز در پیام‌رسان‌های داخلی به آدرس hodat‌_mashhad@ مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۵۱۳۸۸۰۶۴۴۶ ویژه آقایان و شماره تلفن ۰۵۱۳۸۸۰۶۴۴۷ ویژه بانوان تماس بگیرند.

وی اضافه کرد: علاقه‌مندان بعد از ثبت‌نام، باید جهت تکمیل و تأیید ثبت‌نام خود به دفاتر نهادهای دانشگاه خود مراجعه کنند.