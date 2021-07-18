برگزاری مسابقه «بر بلندای برکه» از محتوای خطبه غدیر

محسن حق شناس در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این موضوع که همه روزه تا فرا رسیدن عید سعید غدیر خم بنیاد بین المللی غدیر و در کنار آن بنیاد غدیر قزوین برنامه‌های متعدد از جمله مسابقه با موضوع ولایت و غدیر در بستر فضای مجازی برگزار می‌نماید اظهار کرد: بنیاد بین المللی غدیر افتخار دارد در این ایام با برگزاری برنامه‌های متنوع موجبات آشنایی هر چه بیشتر محبین آل الله با واقعه غدیر خم را فراهم آورد.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر استان قزوین گفت: مسابقه «بر بلندای برکه» از محتوای متن و ترجمه خطابه پیامبر اعظم (ص) در هجدهم ماه ذی الحجه سال دهم هجرت در کنار برکه غدیر خم ایراد فرمودند، انجام می‌شود و شامل ۲۷ سوال تستی با نمره منفی و سه سوال تشریحی است که هر داوطلب فقط مجاز به یک بار شرکت در آزمون می‌باشد.

وی ادامه داد: چنانچه نمرات و امتیازهای کسی شده برابر باشد از بین نفرات به قید قرعه به چهار نفر برتر جایزه نفیس نقدی تعلق می‌گیرد و به بیست نفر برتر بعدی به هر کدام جوایز نقدی تبرکا از جانب بنیاد غدیر استان قزوین داده خواهد شد.

حق شناس یادآور شد: شرکت در مسابقه برای عموم آزاد بوده و فرایند برگزاری مسابقه به صورت آنلاین است.

این مسئول یادآور شد: مسابقه از ساعت ۷ صبح چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ الی ساعت ۲۲ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ برگزار می‌گردد و علاقه مندان منابع مسابقه را می‌توانید به صورت رایگان از طریق آدرس بنیاد غدیر قزوین در ایتا با نشانی https://eitaa.com/joinchat/4135714909C01f1e5d749 استفاده نمائید و لینک شرکت در مسابقه https://panel.porsall.com/Azmoon/911e40 است.