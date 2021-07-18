فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات حقوق ثبت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات حقوق ثبت (اسناد، املاک، عقود و معاملات)» نوشته شهرناز فلسفی بهتازگی توسط نشر فرهوش منتشر و راهی بازار نشر شده است. کتابهای «قوانین، مقررات و نهادهای حمایت از حیوانات (جلد اول: حیوانات اهلی)» و جلد دوم آن درباره حیوانات وحشی هم آثاری هستند که پیش از این با همکاری ایننویسنده و ناشر منتشر شدهاند.
«فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات حقوق ثبت» مجموعه لغات و اصطلاحات مربوط به ثبت اسناد و املاک (منقول و غیرمنقول) و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق است که از انگلیسی به فارسی برگردانده شده است. فلسفی بهعنوان مولف اینکتاب، حقوقدان است که تلاش کرده در اینکتاب واژهها و مشتقات مربوط به حقوق ثبت را با روش تطبیقی در متون انگلیسی رشته حقوق، جستجو کرده و به فارسی برگردانده است.
تاکید مولف اینفرهنگ بر بازگردانی و معادلسازی واژههایی بوده که برگردان فارسی آنها در دسترس پژوهشگران علم حقوق قرار نداشته است. فلسفی میگوید اینفرهنگ ۳ ویژگی دارد: اول اینکه، لغات و اصطلاحات دعاوی حقوقی مربوط به حقوق ثبت را شامل میشود و همه واژهها و اصطلاحات مراحل دادرسی حقوقی و کیفری در پیوند با عقود و معاملات و املاک و اموال و اسناد از ابتدا تا صدور حکم در آن وجود دارد. دوم، واژهها و اصطلاحات مربوط به فعالیتهای حقوقی و کیفری سردفتران و مراجع، ادارات و سازمانهایی که یک سردفتر با آنها سر و کار دارد، در اینفرهنگ ذکر شدهاند. سوم، متون و قوانین کشور در ارتباط با عقود و معاملات و ثبت اسناد به طور کامل ترجمه و در آن آورده شده است.
مولف کتاب پیشرو معتقد است ایناثر میتواند مورد استفاده اساتید حقوق، قضات، سردفتران و دانشپژوهان حقوق که مایلاند متون حقوقی به زبان انگلیسی را در قالب ترمینولوژی تخصصی حقوق به فارسی برگردانند، قرار بگیرد.
نویسنده اینفرهنگ، آن را به پدربزرگش زندهیاد احمد ناظرزاده کرمانی تقدیم کرده است.
اینکتاب با ۳۳۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۵ هزار تومان منتشر شده است.
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