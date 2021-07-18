واکنش استانداری تهران به افزایش نرخ نان

یک منبع آگاه در استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که «آیا استانداری تهران در قیمت اعلامی اخیر اتحادیه نانوایان تهران نقشی ایفا کرده است یا خیر؟» اظهار داشت: تا جایی که من می دانم، این قیمت‌های اعلامی در استانداری تهران مورد بحث قرار نگرفته است.

وی افزود: اما قیمت نان دو سال است، که ثابت بوده و افزایش رسمی نداشته است، همین امر باعث شده تا برخی نانوایان به طور یکجانبه اقدام به افزایش قیمت کنند و سردرگمی پیش آید، به همین دلیل آقایان در اتحادیه نشسته‌اند و نرخ مصوبی را برای نان در نظر گرفته و اعلام رسمی کردند. در حقیقت با این کار یکسان سازی قیمت در استان روی می‌دهد.

این منبع آگاه گفت: اعلام رسمی قیمت از سوی اتحادیه قطعاً می‌تواند، جلوی برخی سو استفاده‌ها و گرانفروشی های خودسرانه را بگیرد. اما این نرخ باید مورد تأیید مسئولان مربوطه قرار گیرد.