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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۴۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

واکنش استانداری تهران به افزایش نرخ نان

واکنش استانداری تهران به افزایش نرخ نان

تهران- یک منبع آگاه در استانداری تهران نسبت به افزایش نرخ نان توسط اتحادیه نانوایان واکنش نشان داد.

یک منبع آگاه در استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که «آیا استانداری تهران در قیمت اعلامی اخیر اتحادیه نانوایان تهران نقشی ایفا کرده است یا خیر؟» اظهار داشت: تا جایی که من می دانم، این قیمت‌های اعلامی در استانداری تهران مورد بحث قرار نگرفته است.

وی افزود: اما قیمت نان دو سال است، که ثابت بوده و افزایش رسمی نداشته است، همین امر باعث شده تا برخی نانوایان به طور یکجانبه اقدام به افزایش قیمت کنند و سردرگمی پیش آید، به همین دلیل آقایان در اتحادیه نشسته‌اند و نرخ مصوبی را برای نان در نظر گرفته و اعلام رسمی کردند. در حقیقت با این کار یکسان سازی قیمت در استان روی می‌دهد.

این منبع آگاه گفت: اعلام رسمی قیمت از سوی اتحادیه قطعاً می‌تواند، جلوی برخی سو استفاده‌ها و گرانفروشی های خودسرانه را بگیرد. اما این نرخ باید مورد تأیید مسئولان مربوطه قرار گیرد.

کد مطلب 5260784

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    نظرات

    • رضا IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      21 1
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      وقتی چنین خبری منتشر میشه و مسئولین تکذیب می کنند ، باید منتظر افزایش قیمت باشین ... اینطوری دارن دون می پاششن .
    • معصومه پاکزاد IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      22 4
      پاسخ
      خودتون رومسخره کنید.ملت خستن.خدا لعنتتون کنه.انشاالله بچه هاتون مثل من بابدبختی بزرگ کنید.همه رو افزایش میدین الایارانه.مگه این یارانه بی ارزش بابت نان .آب و برق...نبود.چرا همش رفته بالا الا یارانه.به دردمون گرفتاربشین دوزدهای بی رحم
    • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      1 11
      پاسخ
      قیمت نان کمتر از اتحادیه است
    • IR ۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      3 9
      پاسخ
      قیمت نان کمتر از اتحادیه است
    • IR ۲۰:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      15 1
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      خدا ازتون نگذره
    • مرتضی IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      7 1
      پاسخ
      خداییش کارندارم حق نانوایی ها خیلی زایه شده روزی 85هزارتومان کارگر نانوایی درامد داره یک طرف هم سهمیه آرد قیمت میره بالا و نون ها کوچیگ میشن یگ طرف هم حقوق نانوایی های کم هست
    • بهمن IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      7 0
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      خیلی مسخره اند عملا هیچ غلطی نمیکنند جز تکذیبهای دروغی نانوایی محل ما ابتدای شایعه گرونی تافتون پانصدتومانی رو کرد هفتصدو پنجاه بعد یکما کرد هشتصد امروز رفتم نرخنامه زده بود نهصدتومان درفاصله چهل روز حدود نوددرصدافزایش قیمت بعد برای افزایش حقوق خصوصا بازنشسته ها مجلسی ها چه مزخرفاتی که نمیگن
    • محمد حسن پور IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      7 0
      پاسخ
      با سلام امروز از سه تا نونوایی تو محل دو تاش بسته بود ویکی هم که باز بود 5تا نون بیشتر به کسی نمی‌داند می‌گفت آرد برا خمیر نداریم این چه وضعشه شاید یکی بخواد نون خالی بخوره اونم گیر نمیاد ..........؟!
    • حسینی IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      5 0
      پاسخ
      کدام نانوایی را سراغ دارید که قبول کند ارد دولتی دارد همه میگویند نان ازاد چون ارد ازاد دارند .
    • یک ایرانی IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      12 0
      پاسخ
      نان رو هم از سفره مردم دزدیدید ...‌ بلایی مونده سر مردم نیارید؟؟؟؟؟ از خدا بترسید
    • حسن IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      حتمن جناب استاندار خواب بودن صبح که بیدار شدن دیدن نان گران شده ایشون اصلا خبر ندارن از دهیاربپرسید
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بی مسئولیتی ، بی تفاوتی وفرار روبه جلو وشانه خالی کردن از انجام وظایف محوله !
    • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام خدا کمک کنه به ما مردم
    • بازنشسته IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خودصاحبان ومالکان نانوایی مانندفروشگاه های زنجیره‌ای رئیس اتحادیه اصناف خودشان هستند وله نفع خودشان قیمت تعیین میکنند ولی مردم مصرف کننده ضرر میکنند پس درواقع مجلس شورای اسلامی بایدورودکندوقانونی تصویب کنندتابعضی اصناف بصورت خودمختارخودسرانه سفره مردم راکوچکترنکنند
    • فضول IR ۰۴:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
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      چرا باید اتحادیه ها قیمت را تعیین کنند؟ در هر اتحادیه ای خود مسئولین اتحتادیه زینفع هستند.چون خودشان دارای نانوایی وبرای مثال مدیران اتحادبه مرغداران خودشان صاحب مرغداذی .و.......میباشند.بنا براین باید یک سازمان مستقل قیمت گزار باشد.تا برای تمامی اتحادبه ها بدون غرض قبمت گزاری کند.
    • IR ۰۴:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بجای اینکه دولت برای اصناف تصمیم بگیره این اصناف هستن که برای دولت تعیین تکلیف میکنن ایران سرزمین عجایب
    • محمدی IR ۰۴:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      چرانان‌را۹۰درصد‌گران‌کردید‌انصاف‌داشته‌باشید‌مگه‌حقوق‌ها‌دوبرابر‌شده‌نان‌خالی‌را‌هم‌از‌مردم‌گرفتید‌اصلا‌به‌فکر‌ملت‌نیستید‌از‌خشم‌مردم‌بترسید
    • IR ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      استانداری تهران لاپوشانی میکند قیمت ۱ عدد نان سنگک در شمال تهران بین ۸ تا ۱۰ تومان است و مدیران صنفی اگر کارشناس حوزه خود نیستند پس برای چه انتخاب شده اند؟
    • نوید IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      درسته دوساله افزایش قیمت نان نداشتیم، درسته دستمزدها و هزینه های نانوای ها بالا رفته، درسته هزینه حمل ونقل و آب و برق و... بالارفته ولی خداییش افزایش 60 درصدی قیمت نان خیلی زیاده. انصاف هم خوب چیزیه...
    • حسین IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      سلام بی در و پیکری به این مدیریت می گویند آقای استاندار هنوز خوابی و خواب خواهی بود قبل از ماه رمضان و بعد از آن نانوایی ها اقدام به گرانی و کم فروشی کرده بودند جالبه نانوایی هااز قبل قیمت افزایش نان را می دانسته آمد چون مدیران شورای آرد و نان هرکدام چندین نانوایی دارند شما ها کی مسئولیت داده
    • RO ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بابا یکی بساد قیمت دیه رو هم بالا ببره بپریم جلوی ماشین مدل بالا و فاتحه...
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      نانوایی ها به بهانه کنجد و با ده تا دانه کنجد نان را دو برابر می فروشند و بهتره نان بربری ۲۰۰۰و سنگگ ۲۵۰۰و لواش ۶۰۰شود ولی کنجد در کار نباشه .....کنجدی بدون صف و سه هزار....بهانه برای گرانی....یا نان را جمع و به قیمت بیشتر به گاوداری می دهند
    • محمدی IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
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      سلام بظر م این نرخ ۶۰۰ گرم نان بربری دورریز واصراف می شود استاندار نان بربر ی ۵۰۰ گرم دستگاهای پخت نان تولید داخل جوابگو نیست این نرخ اشتباه

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