به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، علی حسینی معاون توسعه سرمایه انسانی مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری با اشاره به حضور متخصصان و محققان برجسته ایرانی مقیم کشورهای آلمان، انگلیس، اتریش، فنلاند، سوئد و ایتالیا در نشست «روش های همکاری جامعه علمی ایرانیان اروپا با ایران»، گفت: در این رویداد طرحها و برنامههای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان ارائه میشود تا زمینهای برای بهرهمندی بیشتر از ظرفیت محققان و متخصصان ایرانی مقیم اروپا فراهم شود.
وی افزود: یکی از اهداف برگزاری این رویداد بررسی پیشنهادها و مدلهای مختلف همکاری متخصصان و محققان ایرانی با مراکز علمی و فناوری کشور است. این رویداد با حمایت معاونت علمی و فناوری و همکاری اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا برگزار میشود.
به گفته حسینی، تعریف پروژههای مشترک تحقیقاتی با دانشگاهها و پژوهشگاههای داخلی و کمک به حضور شرکتهای دانشبنیان معرفی شده در بازارهای اروپایی از طریق ایجاد شرکتهای مشترک و ریبرندینگ محصولات، از دیگر موضوعاتی است که در برگزاری این نشست مدنظر است.
معاون توسعه سرمایه انسانی مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ادامه داد: محورهای اصلی برگزاری این رویداد نیز شامل «انجام پروژه تحصصی جایگزین خدمت»، «ارائه مشاوره به زیستبوم کارآفرینی ایران»، «جذب به عنوان هیات علمی در دانشگاهها» و «برگزاری سخنرانی و کارگاههای تخصصی توسط متخصصان و کارآفرینان ایرانی مقیم اروپا» میشود.
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