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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۰۰

مدیرکل استاندارد لرستان:

۱۰۸۶ مخزن «سی ان جی» خودرو در لرستان آزمون شد

۱۰۸۶ مخزن «سی ان جی» خودرو در لرستان آزمون شد

خرم‌آباد- مدیرکل استاندارد لرستان از بازرسی و آزمون هیدرو استاتیک ۱۰۸۶ مخزن «سی ان جی» خودرویی در این استان، طی سه ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اجباری بودن استاندارد مخازن CNG نصب شده در خودروهای دوگانه سوز، از ابتدای امسال ۱۰۸۶ مخزن خودرو، مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت که از این تعداد، ۴ عدد مخزن مردود و معدوم شد.

وی اظهار کرد: بازرسی چشمی از مخازن مذکور هر سه سال یک بار و آزمون هیدرو استاتیک به صورت پنج سال یک بار انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد لرستان افزود: مخازن CNG خودرویی، تحت فشار حدود ۳۰۰ بار هستند، بنابراین آسیب بسیار کم می‌تواند باعث ایجاد خطر انفجار شود، لذا انجام آزمون هیدرواستاتیک مخازن CNG و بازدید دوره‌ای آنها، بسیار با اهمیت است.

قنبریان یادآور شد: در حال حاضر هفت آزمایشگاه همکار استانی و ۳ آزمایشگاه دارای گواهینامه در سطح ملی (ISO/IEC ۱۷۰۲۵) در زمینه آزمون هیدرو استاتیک مخازن CNG خودرو در استان فعالیت دارند که بر اساس استاندارد ملی مربوطه، و با همکاری بازرسان استاندارد، مخازن ذخیره CNG منصوبه بر روی خودروهای دوگانه سوز را مورد بازرسی و آزمون ادواری قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت داشتن هر گونه شکایت یا مشاهده تخلف از آزمایشگاه‌های آزمون هیدرو استاتیک مخازن CNG خودرو، می‌توانند موارد خود را به اداره کل استاندارد استان اعلام کنند.

کد مطلب 5260875

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