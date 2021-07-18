۱۰۸۶ مخزن «سی ان جی» خودرو در لرستان آزمون شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اجباری بودن استاندارد مخازن CNG نصب شده در خودروهای دوگانه سوز، از ابتدای امسال ۱۰۸۶ مخزن خودرو، مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت که از این تعداد، ۴ عدد مخزن مردود و معدوم شد.

وی اظهار کرد: بازرسی چشمی از مخازن مذکور هر سه سال یک بار و آزمون هیدرو استاتیک به صورت پنج سال یک بار انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد لرستان افزود: مخازن CNG خودرویی، تحت فشار حدود ۳۰۰ بار هستند، بنابراین آسیب بسیار کم می‌تواند باعث ایجاد خطر انفجار شود، لذا انجام آزمون هیدرواستاتیک مخازن CNG و بازدید دوره‌ای آنها، بسیار با اهمیت است.

قنبریان یادآور شد: در حال حاضر هفت آزمایشگاه همکار استانی و ۳ آزمایشگاه دارای گواهینامه در سطح ملی (ISO/IEC ۱۷۰۲۵) در زمینه آزمون هیدرو استاتیک مخازن CNG خودرو در استان فعالیت دارند که بر اساس استاندارد ملی مربوطه، و با همکاری بازرسان استاندارد، مخازن ذخیره CNG منصوبه بر روی خودروهای دوگانه سوز را مورد بازرسی و آزمون ادواری قرار می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت داشتن هر گونه شکایت یا مشاهده تخلف از آزمایشگاه‌های آزمون هیدرو استاتیک مخازن CNG خودرو، می‌توانند موارد خود را به اداره کل استاندارد استان اعلام کنند.