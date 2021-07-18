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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۸:۱۱

معاون وزیر آموزش و پرورش:

سیاست آموزش و پرورش جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان است

سیاست آموزش و پرورش جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان است

بجنورد- معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش افزایش جذب معلم در مقطع ابتدایی به صورت تخصصی است که این امر از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت می‌گیرد.

رضوان حکیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش افزایش جذب معلم در مقطع ابتدایی به صورت تخصصی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: بر اساس سند تحول، آموزش ابتدایی امر تخصصی است لذا جذب آن از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت می‌پذیرد.

وی افزود: جذب معلم علاوه بر خواسته وزارت آموزش و پرورش نیازمند همکاری بیشتر سازمان امور استخدامی کشور است.

حکیم زاده در انتها گفت: سازمان امور استخدامی می‌بایست بر اساس تراکم کلاس نسبت به دانش‌آموز معلم جذب کند تا علاوه بر اینکه در مناطق کم برخوردار به تراکم مناسب برسیم، تمام دانش آموزان عشایر به معلم دسترسی داشته باشند.

کد مطلب 5260877

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