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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۳

ناجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد؛

محدودیت سفرها پابرجاست/رانندگان متخلف جریمه می شوند

محدودیت سفرها پابرجاست/رانندگان متخلف جریمه می شوند

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ناجا تمامی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را همچون روال گذشته برای ریشه کنی ویروس کرونا اجرایی خواهد کرد و محدودیت های سفر همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با ورود به موج پنجم کرونا و وضعیت قرمز و نارنجی بسیاری از شهرها و همچنین بنابر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی تقاضا داریم که در ایام پیش رو از هرگونه سفر غیرضروری پرهیز کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به تمامی هموطنان عزیز اعلام می‌کنیم که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تمامی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را برای ریشه کن شدن این ویروس منحوس اجرا خواهد کرد از این رو علاوه بر جرایمی که در دستورالعمل وجود دارد، (جریمه یک میلیون تومانی برای ورود به شهرهای قرمز و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای ورود به شهرهای نارنجی و زرد) در هر کجا که با سفرها در جاده‌ها مواجه شویم اعمال قانون خواهند شد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مردم فهیم در اجرای طرح‌های محدودیت‌های تردد (بین شهری و داخل شهری) تقاضا دارد که در این ایام نیز به مقررات ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیش از گذشته توجه و از هرگونه سفر غیرضروری پرهیز کنند تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد شکست زنجیره انتقال و شیوع ویروس منحوس کرونا باشیم. ان شاالله با اعلام برخی تذکرات و برای کمک کردن به کاهش فشار سنگینی که این روزها مدافعان سلامت متحمل می‌شوند، هیچگونه سفری انجام نخواهد شد.

کد مطلب 5260922

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
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      اوه حالا تا موج هفده و هیجده هم باید همش این جوری باشه خستمون کردن به مولا هر روز هم خودشون در سفرن
    • نظر IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
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      خوب نون داني شده براي اينها... خب راهها را ببنديد كه كسي جريمه نشود. مردم اگه درك اين مطلب را داشتند كه به مسافرت نروند خب نمي رفتند. وقتي راه باز است با پرداخت جريمه ميروند.

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