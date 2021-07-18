محدودیت سفرها پابرجاست/رانندگان متخلف جریمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با ورود به موج پنجم کرونا و وضعیت قرمز و نارنجی بسیاری از شهرها و همچنین بنابر تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم عزیز و فهیم ایران اسلامی تقاضا داریم که در ایام پیش رو از هرگونه سفر غیرضروری پرهیز کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: به تمامی هموطنان عزیز اعلام می‌کنیم که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تمامی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را برای ریشه کن شدن این ویروس منحوس اجرا خواهد کرد از این رو علاوه بر جرایمی که در دستورالعمل وجود دارد، (جریمه یک میلیون تومانی برای ورود به شهرهای قرمز و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی برای ورود به شهرهای نارنجی و زرد) در هر کجا که با سفرها در جاده‌ها مواجه شویم اعمال قانون خواهند شد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از همراهی و همکاری مردم فهیم در اجرای طرح‌های محدودیت‌های تردد (بین شهری و داخل شهری) تقاضا دارد که در این ایام نیز به مقررات ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا بیش از گذشته توجه و از هرگونه سفر غیرضروری پرهیز کنند تا در آینده‌ای نه چندان دور شاهد شکست زنجیره انتقال و شیوع ویروس منحوس کرونا باشیم. ان شاالله با اعلام برخی تذکرات و برای کمک کردن به کاهش فشار سنگینی که این روزها مدافعان سلامت متحمل می‌شوند، هیچگونه سفری انجام نخواهد شد.