حوادث رانندگی در کرمانشاه ۳ کشته و ۶ زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری اظهار کرد: حادثه نخست در کیلومتر ۱۰ محور کنگاور - اسدآباد میان ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و پژو ۴۰۵ رخ داد.

وی افزود: در این حادثه دختربچه ۱۱ ساله به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و رانندگان هر ۲ خودرو زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به علت وقوع حادثه تصریح کرد: علت وقوع این سانحه مرگبار تغییر مسیر ناگهانی خودرو پژو ۴۰۵ اعلام شده است.

حیدری بیان کرد: حادثه دوم در کیلومتر ۳۴ محور فرعی سیاخور در اسلام آبادغرب میان ۲ دستگاه خودرو پراید رخ داد.

وی خاطر نشان کرد: در این حادثه راننده ۴۶ ساله یکی از خودروهای پراید جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر از سرنشینان این خودروها زخمی شدند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: انحراف به چپ یکی از ۲ خودروی پراید علت وقوع این حادثه مرگبار بوده است.

حیدری اضافه کرد: حادثه رانندگی دیگری در کیلومتر ۲۰ محور فرعی میانراهان در شهرستان صحنه رخ داد که یک دستگاه تراکتور به علت عدم توجه به جلو واژگون شد.

وی گفت: در این حادثه راننده تراکتور که آقایی ۵۵ ساله بود به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.