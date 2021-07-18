فرهاد مجیدی:هدفمند استقلال را می زنند/اسپانسر ما به رقیب کمک کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی در جریان جلسه تمرینی امروز یکشنبه تیم فوتبال استقلال که در حضور تماشاگران برگزار شد، پاسخگوی پرسشهای مطرح از سوی نمایندگان رسانهها بود.
وی در آغاز گفت: قبل از اینکه صحبتهایم را شروع کنم درگذشت آقای حمیدرضا صدر را تسلیت میگویم و سپس برد در دربی را به هوادران تبریک میگویم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: مشکلات در استقلال همیشه بوده است اما چیزی که امسال میبینم باورم نمیشود. احساس میکنم برنامهای هدفمند است که استقلال از بین برود. امروز بازیکنانم ترجیح دادند تمرین نکنند چون شرایط روحی روانی خوبی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: صحبتهایی با اعضای جدید هیأت مدیره داشتم که ایدههای خوبی داشتند. آقای ملکی وعدههای خوبی هم داد و ایده داشت اما هنوز اسپانسر آماده نیست. من متوجه شدم اسپانسر استقلال آقای میری وقتی من آمدم دنبال سرمربی بوده است. با آقای امیرحسین فرخ مهر که از دوستان قدیمی من است گفت تا پنچ صبح دنبال این بودیم که فرد دیگری را مربی استقلال بگذاریم؛ حتی آقای مددی و علی نژاد موافقت کردند اما آقای سلطانی فر موافقت نکردند. آقای میری میگوید یا جای من در استقلال است یا فرهاد مجیدی!
مجیدی با بیان اینکه من میدانستم مربی مد نظر اسپانسر نبودم اما در عربستان با او گرم گرفتم، تصریح کرد: آقای میری با سربرگ خود کارگزار باشگاه به من گفت با آقای گابریل پین صحبت کنم. من که با حرف مددی مربی تیم ملی ایتالیا را نمیآوردم. سپس به ایشان پیام دادم و او جواب نداد. آخر سر هم پیام داد و گفت من یک ریال هم دیگر به استقلال کمک نمیکنم.بعد از آن گفتم کارگزار کم کار شده است، درست گفتم چون بعدش هم گفتید اگر مجیدی باشد پول نمیدهم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال درباره عدم همکاری حامی مالی آبیپوشان تاکید کرد: اینجا استقلال است نه اینکه عقدههای شخصی ایجاد شود. آقای مددی یک تماس یا تبریک نگفته است بابت برد در دربی. از موقعی که من آمدم دو بار اندازه پنج درصد پول قراردادمان را دادهاند. مشکل آنها با من این است که اصول را رعایت میکنم. از نظر من هم نظم و انضباط حرف اول است.
وی با بیان اینکه ۴۰ روز دیگر با الهلال بازی داریم، ادامه داد: نمیدانم چه بازیکنانی برای الهلال دارم، آقایان اصلاً عین خیالشان نیست. آقای میری اگر با استقلال مشکل دارید چرا با تیم این کار را میکنید. اصلاً خوشحال نیستند ما دربی را بردیم.
مجیدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در رابطه با جام حذفی و طراحی سناریویی مانند دوره قبل مطرح شد، گفت: دقیقاً همان شرایط است. وقتی میخواستیم برای دربی وارد بازی شویم از اعضای هیأت مدیره به من گفتند اگر ببازی برکنار میشوی؛ بازیکن فلان تیم به من زنگ میزند میگوید من چهار ساعت برای آمدن به تیمتان جلسه داشتم اما گفتم اصلاً مد نظر من نیستی. من با برادرم هم شوخی ندارم.
وی تاکید کرد: امروز بازیکنانم جملهای را گفتند که از آنها واقعاً خجالت کشیدم. پول نمیدهید حداقل احترام بگذارید. مشکلات ربطی به دولت ندارد. دیوانه میشوم وقتی این حرف را میشنوم.
مجیدی در این بین درباره احتمال جدایی مهدی قایدی که مطرح شد گفت: بحث قایدی فرق میکند. من جلوی ترانسفر و پیشرفت او را نمیگیرم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه من گفتم این تیم حرف برای گفتن در آسیا دارد، خاطرنشان کرد: یک بازیکن برود من هم میروم. ۴۰ روز دیگر با الهلال بازی دارم. تیمم باید ساختار داشته باشد. اکثر بازیکنانم قراردادشان تمام میشود و آقایان هیچ کاری نمیکنند.
وی با بیان اینکه نمیخواهم خیلی کتابی صحبت کنم، یادآور شد: من این چالشها را در زندگی آن دوست دارم. در ۸ هفته دیدید توانستم نتیجه بگیرم. این تمرین امروز من است که بازیکنانم تمرین نمیکنند. اصلاً از اسم موانع دیگر مثل آقای بذرپاش صحبت نکنید.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: هرسال باشگاه اسپانسر داشته است. گاهی اوقات پول فصل بعد را هم خرج کردهاند. حالا تبریک ساده هم به ما نمیگویند.
وی تصریح کرد: درست وقتی مصاحبه کردم دیدم پنج نفر ازهای وب سر تمرین هستند. پس فردا نیسان فرستادند شلنگها را جمع کنند. اسپانسر ما است و این کار را میکند.
فرهاد مجیدی از اقدامی عجیب از سوی کارگزار باشگاه پرده برداشت و ادعا کرد: قبل از دربی هشت میلیارد به تیم رقیب، اسپانسر ما کمک میکند. اسپانسر ما برای تیمهای رقیب کمک میکند نه برای ما! مگر چنین چیزی امکان دارد؟!
مجیدی با بیان اینکه «این جملهای که ایشان جلوی وزیر و اعضای هیأت مدیره گفته است یا جای من است یا فرهاد بیاید و پاسخ بدهد»، گفت: اگر مشکل استقلال من هستم باید بگویم مربی برای استقلال زیاد است و دلشان بخواهد مربی من شوم.
سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به صحبتی که بعد از دیدار دربی داشت، گفت: باشگاه پرسپولیس مخاطب من از جمله «من به اینها نمیبازم»، نبود. شما دارید میبینید نه تنها من که بازیکنانم و هواداران هم خوشحال بودند. من فقط دربی را نبردم.خیلیها را بردم. به خاطر همین هوادران تا آخر میجنگم.
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با شکایت پرسپولیس از او و بازیکنان استقلال گفت: از من؟ من هیچ گونه بی احترامی به هیچ یک از اعضای تیم نکردم. من در کنفرانس هم احترام گذاشتم. نظم و انضباط و احترام اولین فاکتورهایی است که من در این تیم گذاشتم. بازیکنانم بی احترامی نمیکنند. شما آخرین بار با آقای مددی چه زمانی صحبت کردید؟! من هم همان موقع حرف زدم. او را اصلاً نمی بی نم.
مجیدی تاکید کرد: آنها به من کمک کردند و عاشق استقلال هستند. آقای علی نژاد با آدمهایی که وارد استقلال کردند، تیم را ۱۰ سال به عقب انداختند. ۵۰۰ هزار دلار میلیچ، ۶۰۰ هزار دلار شیخ دیاباته و یک میلیون و هفتصد هزار دلار هم به استراماچونی باید داده شود. آیا از استقلال امتیاز کسر شود مددی و علی نژاد جواب میدهند؟
سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: وظیفه من نیست وارد حوزههای دیگر شوم. من میگویم متولی دو باشگاه یک نفر است. شما مدیرانی که برای پرسپولیس گذاشتید و برای استقلال را ببینید.
آقای سلطانی فر شما متولی این باشگاهها هستید. خیلی خوب است به پرسپولیس که تیم مردمی و پرطرفدار است یکسان نگاه کنید. واقعاً یک دوربین برود رختکن را ببیند. من یک خواهش کردم و فقط گفتم به تعهدات خود عمل کنید.
وی درباره بلاتکلیفی بازیکنان خود از قرارداد فصل آینده با باشگاه خاطرنشان کرد: تیمهای دیگر دارند بازیکن میخرند اما من هنوز بازیکنان خودم را نمیتوانم حفظ کنم.
مجیدی در پاسخ به اینکه آیا تا حالا با وزیر ورزش در این باره دیدار داشتهاید تصریح کرد: تا همین الان حتی یک بار هم او را از نزدیک ندیدم. تنها دو بار تلفنی صحبت کردم. بعداً حدود دو ماه پیش پیام دادم که جواب ندادند و الان هم پاسخگو نیستند.
سرمربی آبیپوشان پایتخت یادآور شد: در دربی بازیکن من در کرواسی است. مگر چنین چیزی امکان دارد؟!
مجیدی ادامه داد: تیم برای قهرمانی احتیاج به ساختار دارد. پرسپولیس به چه دلیل قهرمان است چون تیمش را حفظ کرده است. نمیشود در استقلال هر سال ۱۵ بازیکن بیاید تا بازیکنان دلالهایشان بیاید.
سرمربی استقلال بار دیگر تاکید کرد» اجازه نمیدهم یک بازیکن خارج شود. ۴۰ روز دیگر با الهلال بازی دارم اما واقعاً نمیدانم کدام یک هستند. دو سال استقلال بدون سرمربی بسته شده است. یک نفر بیاید و بگوید چه کسی تیم را بسته است. شهامت داشته باشند. من برای بار سوم میگویم آمدن و پاداش پیشکش آقای مددی؛ حداقل یک تبریک بگویید.
وی درباره تکرار مشکلات استقلال گفت: همان سناریوی سال قبل را امسال هم پیاده میکنند. بازیکن من چرا زده میشوند. مردم با یک برد یک هفته خوشحال هستند چه کار میتوانید در این مملکت کنید که آنها خوشحال باشند.
مجیدی درباره جدایی اعضای کادر فنی استقلال تصریح کرد: فراز کمالوند در عربستان با من صحبت کرد و گفت پیشنهاد دارم و من هم مخالفت نکردم. آقای ماجدی بدون اجازه من از هتل خارج شد و گفتم دیگر اجازه نشستن روی نیمکت را ندارد. آنالیزور تیم هم پیشنهاد خارجی داشت و گفتم برود. در حوزه کاری ایشان امین مرتضایی را داریم که مشکلی نداریم.
سرمربی آبیپوشان پایتخت ادامه داد: من هیچ خصومت شخصی با مددی و میری ندارم.واقعاً نمیدانم مشکل آنها من هستم یا استقلال. بیایند جسورانه حرف بزنند. من مثل مدیران و اعضای هیأت مدیره باشگاه نیستم که دو هفته دیگر کسی من را در خیابان نشناسد. آنها بیست سال دیگر هم من را در خیابان میشناسند.
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