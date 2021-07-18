انفجار در کنیا/ حداقل ۱۳ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، حداقل ۱۳ نفر در جریان انفجار یک تانکر سوخت در غرب کنیا کشته شدند.

گفته شده در این حادثه تعدادی نیز به شدت آسیب دیده و زخمی شدند.

پلیس کنیا تایید کرده که بخش زیادی از تلفات انفجار تانکر سوخت بر اثر ازدحام اطراف این تانکر سوخت پس از وقوع حادثه واژگونی آن رخ داده است.

اگرچه انفجار پس از واژگونی تانکر سوخت صورت گرفته، اما پلیس کنیا اعلام کرده که علت حادثه واژگونی در دست بررسی است و تحقیقات در این ارتباط ادامه دارد.

کنیا مهمترین کشور شرق آفریقا از لحاظ اقتصادی به شمار می رود، اما طی چند سال گذشته شاهد برخی فعالیت های گروه های تروریستی بنیادگرا نیز بوده است.

معروف ترین عملیات تروریستی در کنیا در سال ۱۹۹۸ میلادی به وقوع پیوست که شامل سلسله انفجارهایی در نزدیکی سفارتخانه آمریکا در شهر نایروبی کنیا بود و گروه القاعده به سرکردگی اسامه بن لادن در آن زمان مسئولیت آن حادثه را برعهده گرفت.