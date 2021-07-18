ذخیره سدهای خوزستان به درجه خطرناک رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز یکشنبه در رابطه با آخرین وضعیت مربوط به مشکلات خشک‌سالی خوزستان و اقدامات انجام شده اظهار کرد: برای رفع مشکلات مردم در زمینه تنش آبی شرب، کشاورزی، دام سنگین و سبک، محیط زیست و تالاب‌ها دو کار انجام شده است.

وی از بسیج شدن همه نهادهای انقلابی و حاکمیتی و همچنین دولت و مجلس و… برای حل مشکل تنش آبی خوزستان خبر داد و افزود: تأمین منابع برای حل مشکلات تنش‌های آبی و تهیه امکانات مورد نیاز و همچنین رهاسازی بیشتر آب از سدها از جمله اقدامات برای رفع این مشکل است.

استاندار خوزستان در خصوص تأمین منابع برای حل مشکلات تنش‌های آبی خوزستان گفت: در این راستا هیئتی از مجموعه دولت و نظام روز جمعه به استان آمده و جلسه مشترکی با ستاد بحران خوزستان برگزار که پیشنهادهای خوبی گرفته شده تا برای جلسه هیئت دولت ارائه شوند که امید است به تصویب برسند.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: همچنین در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد برکت با مبلغی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان به منظور رفع مشکل تنش آبی بیش از ۴۷۰ روستای استان خوزستان منعقد شده که ستاد اجرایی فرمان امام مبلغ ۴۵ میلیارد تومان را تقبل کرده است.

وی از آب‌رسانی با ۶۹ تانکر در راستای رفع تنش آبی خوزستان خبر داد و افزود: همچنین مخزن‌های روستایی به وسیله این تانکرها پر و عمل آب‌رسانی انجام خواهد شد.

استاندار خوزستان، رهاسازی بیشتر آب از سدها را از اقدام‌های انجام شده برای رفع تنش آبی خوزستان برشمرد و گفت: هم اکنون میزان دبی آب در سد دز به ۱۴۰ مترمکعب و در سد کرخه به ۱۶۰ مترمکعب رسیده و طبق گزارش‌ها آب به تالاب قسمت دشت آزادگان و سوسنگرد رسیده است.

سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه آب ذخیره پشت سدهای خوزستان بسیار کم شده و به درجه خطرناک رسیده است، گفت: سد کرخه به طور تقریبی حدود ۷۰ درصد و مجموع سدهای کارون نیز حدود ۵۴ درصد ظرفیت‌های آنها کم شده است.