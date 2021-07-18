درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، هزاران تن از مردم معترض به دولت تایلند، امروز علیرغم وجود محدودیت‌های سفت و سخت کرونایی وضع شده در این کشور، به خیابان‌های بانکوک و دیگر شهرهای تایلند آمده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، معترضین تایلندی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور و البته قطع بودجه سلطنتی و نظامی تایلند شدند.

گفته می‌شود بیش از ۱۱ هزار نفر از مردم معترض در تظاهرات ضد دولتی در بانکوک و دیگر شهرهای این کشور شرکت کردند.

مردم معترض نسبت به عدم تأمین بودجه کافی برای خرید واکسن، افزایش نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا و البته تداوم تعطیلی کسب و کارها در راستای مقابله با کرونا به خیابان‌ها آمدند.

به گفته شاهدان عینی، درگیری میان معترضین تایلندی و نیروهای امنیتی این کشور طی ساعات اخیر به شدت بالا گرفته و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.