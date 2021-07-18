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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۱:۴۱

امروز رخ داد؛

درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در تایلند

درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در تایلند

هزاران تن از مردم معترض به دولت تایلند، امروز علیرغم وجود محدودیت‌های کرونایی وضع شده در این کشور، به خیابان‌های بانکوک و دیگر شهرهای تایلند آمده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، هزاران تن از مردم معترض به دولت تایلند، امروز علیرغم وجود محدودیت‌های سفت و سخت کرونایی وضع شده در این کشور، به خیابان‌های بانکوک و دیگر شهرهای تایلند آمده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

بر اساس این گزارش، معترضین تایلندی خواستار استعفای نخست وزیر این کشور و البته قطع بودجه سلطنتی و نظامی تایلند شدند.

گفته می‌شود بیش از ۱۱ هزار نفر از مردم معترض در تظاهرات ضد دولتی در بانکوک و دیگر شهرهای این کشور شرکت کردند.

مردم معترض نسبت به عدم تأمین بودجه کافی برای خرید واکسن، افزایش نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا و البته تداوم تعطیلی کسب و کارها در راستای مقابله با کرونا به خیابان‌ها آمدند.

به گفته شاهدان عینی، درگیری میان معترضین تایلندی و نیروهای امنیتی این کشور طی ساعات اخیر به شدت بالا گرفته و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.

کد مطلب 5261014

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