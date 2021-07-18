پاداش ویژه برای سه برد تا جام قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جعفر سمیعی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس امروز یکشنبه در محل تمرین سرخپوشان پایتخت حضور یافت و دقایقی از آخرین تمرین قرمزپوشان پیش از سفر به تبریز و دیدار برابر ماشین سازی را از نزدیک مشاهده کرد.
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در پایان تمرین امروز یکشنبه، جلسهای را با یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برگزار کرد و سرمربی سرخپوشان صحبتهایی را در خصوص شرایط تیم و اتفاقاتی که در حاشیه رقابتها رقم خورد را اعلام کرد.
بعد از این نشست، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، جلسهای را با بازیکنان برگزار کرد. جعفر سمیعی در این جلسه صمیمانه، از تلاش بازیکنان تقدیر و تشکر نمود و با بازیکنان در خصوص بازی در دربی صحبت کرد. او در بخشی از حرفهایش گفت: هواداران پای شما ایستادند و خیلی اتفاقات خوبی افتاد. بعد از بازی با اینکه ما دربی را باخته بودیم، آنها از حمایت شما پا پس نکشیدند و همه پشت شما ایستادند. البته این حمایتها باید دامنهدار باشد.
وی افزود: مطمئناً هواداران قدر شما را میدانند و شما هم باید از همدیگر حمایت کنید. همه ما نیاز داریم که از این به بعد بیشتر از قبل همدل و متحد باشیم. ما به این حمایتها خیلی نیاز داریم زیرا شما باید در بهترین شرایط و فرم ممکن قرار بگیرید و انشاا.. بتوانیم سه بازی مهم و حساس پیشرو را ببریم و با ۹ امتیاز، قهرمان شویم تا یک اتفاق خارقالعاده را رقم بزنیم.
مدیر عامل پرسپولیس در ادامه تصریح کرد: ما جلسه هیأت مدیره را به دلیل بیماری کرونا به شکل مجازی برگزار کردیم که در آن نشست، تصمیم مهمی اتخاذ شد و مصوب کردیم که پاداش ویژهای برای کسب برد در هر سه بازی برای تیم منظور کنیم. ما تلاش میکنیم تا انگیزه شما را افزایش دهیم و روحیه تیم را بالا ببریم.
جعفر سمیعی در پایان این جلسه، با شوخی با بازیکنان و بزرگترهای تیم، بر صمیمیت این نشست افزود تا قبل از سفر سرخپوشان به تبریز، آنها با روحیهای بالا برای بازگشت پر افتخار خود، تلاش مضاعفی را انجام بدهند.
یحیی گلمحمدی سرمربی سرخپوشان هم در این نشست به صحبت پرداخت و گفت: حضور شما در تمرین امروز مهم و مفید بود و امیدواریم که بتوانیم با توجه به شرایطی که تیم دارد، بهترین نتایج را بگیریم اما همه ما در باشگاه نگاهمان به هیأت مدیره و شخص مدیرعامل باشگاه است و امیدواریم بیشتر از اینها مورد حمایت قرار بگیریم. ما سختیها و مشکلات را درک میکنیم اما نیاز داریم که حمایت بیشتری را ببینیم.
جعفر سمیعی هم این وعده را به اعضای تیم داد که اتحاد و همدلی و همبستگی که بین باشگاه، اعضای تیم و هواداران شکل گرفته، با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
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