  1. استانها
  2. گیلان
۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۳:۲۲

استاندار گیلان تأکید کرد؛

لزوم توجه به حفظ اراضی باغی و زراعی گیلان و تولید محصولات کیفی

لزوم توجه به حفظ اراضی باغی و زراعی گیلان و تولید محصولات کیفی

تالش- استاندار گیلان گفت: باید اهتمام ویژه ای در زمینه حفظ اراضی باغی و زراعی گیلان و تولید محصولات کیفی وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع غروب یکشنبه در مراسم روز مزرعه برنج که در روستای لمر بخش اسالم شهرستان تالش برگزار شد با اشاره به اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده در حوزه برنج، اظهار کرد: انجام کارهای پژوهشی مستمر برای معرفی ارقام متناسب با شرایط آب و هوایی، تغییر اقلیم، مقاوم در برابر خشکسالی و تنش آبی و نیز در جهت افزایش بهره‌وری، کیفیت و کمیت تولید از مواردی است که از مرکز تحقیقات برنج انتظار می‌رود.

استاندار گیلان امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی کشاورزی برای کاهش اتکا به واردات را از مهمترین مؤلفه‌های استقلال اقتصادی کشور دانست و گفت: برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی است که در سبد امنیت غذایی ایران و بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد.

وی ادامه داد: با تغییر شرایط اقتصادی و مشکلات تأمین درآمدهای دولت و ارز برای واردات مابه‌التفاوت تولید و نیاز کشور، اهمیت تولید محصولات بیشتر از قبل نمایان می‌شود.

زارع با اشاره به تأثیر استفاده از روش‌های مکانیزه در کاشت، داشت و برداشت برنج در افزایش و ارتقای کیفیت و بهره وری این محصول استراتژیک، گفت: بر اساس گزارشات تالش از جمله شهرستان‌های پیشرو در امر مکانیزاسیون کشاورزی در فرآیندهای کاشت، داشت و برداشت است.

وی افزود: با توجه به اینکه میانگین شاخص مکانیزاسیون کشاورزی در تالش از متوسط استانی بالاتر است، امیدوارم که با حمایت دولت، پشتیبانی خوبی بهره‌برداران و کشاورزان داشته باشیم.

زارع اضافه کرد: در کنار مکانیزاسیون باید با استفاده از روش‌های علمی و آموزش‌های ترویجی؛ اهتمامی ویژه و بیش از گذشته در زمینه حفظ اراضی زراعی و باغی و تولید محصولات کیفی کشاورزان صورت گیرد.

کد مطلب 5261046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها