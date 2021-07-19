مدیر روابط عمومی حوزه هنری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، سیدحسام‌الدین حسینی مدیرکل ارتباطات و رسانه حوزه هنری طی حکمی عباس مقامی را به عنوان مدیر روابط عمومی حوزه هنری منصوب کرد.

با آغاز دور تحولی حوزه هنری انقلاب اسلامی، اداره کل روابط عمومی حوزه هنری نیز به اداره کل ارتباطات و رسانه حوزه هنری تبدیل و یک شورای سیاست‌گذاری از سوی محمدمهدی دادمان برای آن در نظر گرفته شد. در ادامه این دور تحولی، سیدحسام‌الدین حسینی، مدیرکل ارتباطات و رسانه حوزه هنری، عباس مقامی را به عنوان مدیر روابط عمومی حوزه هنری منصوب کرد.

مقامی در حال حاضر دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (ره) است و همکاری با کانون اندیشه جوان و نشریات پنجره، سینما رسانه، زمانه و شبکه ایران را در کارنامه خود دارد. همکاری با دبیرخانه جشنواره تولیدات اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی، عضویت در دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز گروه مطالعات نهاد علم مؤسسه علم و سیاست اشراق، از جمله سوابق علمی و اجرایی وی است.