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۳ مرداد ۱۴۰۰، ۱۳:۴۱

رئیس جمعیت هلال‌احمر خبر داد؛

بیش از یک میلیون دوز واکسن دیگر وارد کشور شد

بیش از یک میلیون دوز واکسن دیگر وارد کشور شد

در نهمین محموله‌ واکسن تهیه شده توسط جمعیت هلال احمر یک میلیون و ۹۵ هزار و ۲۰۰ دوز واکسن به کشور وارد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم همتی رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: صبح امروز یک شنبه سوم مرداد ۱۴۰۰، نهمین محموله‌ واکسن تهیه شده توسط جمعیت هلال احمر در فرودگاه امام خمینی (ره) برای توزیع سریع در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این مرحله یک میلیون و ۹۵ هزار و ۲۰۰ دوز واکسن به کشور وارد شد؛ با ورود این محموله که تاکنون توسط ۱۱ پرواز به کشور منتقل شده است مجموعاً ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دوز واکسن وارد کشور شده است.

به گفته وی جمعیت هلال احمر در تلاش است با کمک همکارانِ سایر دستگاه‌ها و شرکای بین المللی در امر تهیه و انتقال واکسن به داخل کشور همچون گذشته فعالیت داشته باشد.

کد مطلب 5265293

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