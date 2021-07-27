جدول پخش اجراهای ششمین جشنواره موسیقی ایلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، ششمین جشنواره موسیقی استان ایلام با محورهای موسیقی دستگاهی ایران (گروهنوازی – تکنوازی)، موسیقی بومی و محلی استان ایلام (گروهنوازی – تکنوازی)، موسیقی کلاسیک جهانی (تکنوازی) و در بخشهای گروهنوازی (رقابتی)، آفرینش خلاقانه در تکنوازی (غیررقابتی) و اجرا و تجلیل از پیشکسوتان (جنبی) برگزار میشود.
با توجه به تداوم وضعیت قرمز کرونا در ایلام و محدودیتهای حضور مخاطبان در سالنهای اجرای موسیقی و به جهت همراهی با مصوبات ستاد استانی کرونا، با تصمیم شورای سیاست گذاری ششمین جشنواره موسیقی استان، اجراهای این دوره جشنواره به صورت مجازی پخش میشود.
این فستیوال به مدت ۹ روز از روز دوشنبه ۴ مردادماه آغاز و تا سه شنبه ۱۲ مردادماه ادامه خواهد شد.
بر همین اساس، صفحات مجازی انجمن موسیقی ایلام، جشنواره موسیقی ایلام و ایلام هنری به عنوان بسترهای پخش مجازی معرفی شدهاند و مخاطبان میتوانند براساس زمان بندی مشخص شده در جدول، به صورت رایگان اجراها را مشاهده کنند.
این مجموعه از اجراها به صورت از پیش ضبط شده توسط انجمن موسیقی ایلام با مشارکت انجمن موسیقی ایرانی، دفتر موسیقی و اداره کل ارشاد استان ایلام برگزار میشود.
برای مشاهده جدول اجراهای آنلاین ششمین جشنواره موسیقی استان ایلام اینجا را کلیک کنید.
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