جاسک در پایین ترین رده جدول واکسیناسیون هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حسین پور سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح واکسیناسیون کرونا در هرمزگان با اشاره به اینکه متاسفانه در استان هرمزگان شهرستان جاسک کمترین استقبال از واکسیناسیون را داشته است گفت: همه در قبال هم مسئولیم، واکسیناسیون یک وظیفه عمومی است که کوتاهی در انجام آن باعث عدم قطع زنجیره انتقال خواهد شد.

حسین پور افزود: از مهمترین راهکارهای پیشگیری و ریشه کن کردن بحران کووید یا بیماری کرونا واکسیناسیون اکثریت افراد جامعه می باشد و البته در کنار واکسیناسیون رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان از مهمترین راههای پیشگیری است.

معاون بهداشتی دانشگاه با اشاره به سرعت بخشیدن به واکسیناسیون آحاد جامعه گفت: با توجه به شرایط بحرانی پیرو پیگیری های صورت گرفته، استان هرمزگان جزو پنج استان کشور هست که واکسیناسیون با سرعت بیشتری و در گروه‌های سنی پایین تر نسبت به سایر استان‌ها در حال انجام است و انتظار می رود همه مردم عزیز ساکن استان از واکسیناسیون استقبال کرده و هرچه سریعتر نسبت به نام‌نویسی و دریافت واکسن اقدام کنند.

حسین پور اعلام کرد: در بین شهرستان های استان بشاگرد با تزریق بیش از ۸۰ درصد واکسن در افراد بالای ۴۸ سال رتبه اول را داشته و متاسفانه شهرستان جاسک با ۳۵ درصد کمترین استقبال دربین شهرستانها را از واکسیناسیون دارد که امیدواریم همه مسئولین برای تشویق مردم جهت واکسیناسیون عمومی هرگونه اقدام لازم را انجام دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: متاسفانه افرادی که از تزریق واکسن خودداری میکنند می‌توانند در آینده منابع و کولونی هایی برای تکثیر ویروس و ایجاد طغیان مجدد در خانواده محله و حتی شهر و استان خود باشند بنابراین به تمام افرادی که به هر دلیلی جهت واکسن فراخوان می شوند توصیه می شود هر چه سریعتر نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.